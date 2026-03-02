Nem mindegy, mit eszik: ez az öt diéta bizonyítottan tovább tartja életben

Egy nemzetközi kutatócsoport 2026-ban, a Science Advances tudományos folyóiratban publikált tanulmánya több mint 100 ezer, a brit UK Biobank adatbázisában szereplő résztvevő étrendjét vizsgálta tíz éven keresztül. Az eredmények alapján a diéta típusa jelentős hatással lehet arra, hogy egy 45 éves ember várhatóan hány évvel élhet tovább egészségesen.

Diéta és hosszabb élet: ezek az étrendek évekkel növelhetik a várható élettartamot

Diéta és hosszabb élet: ezek bizonyultak a leghatékonyabbnak

A kutatás szerint öt étrend emelkedik ki az egészségmegőrzés szempontjából:

Ezek közös jellemzője a magas rostbevitel, a kevés hozzáadott cukor, valamint a zöldségekben, gyümölcsökben és egészséges zsírokban gazdag táplálkozás.

A tudatos, kiegyensúlyozott étrendválasztás bizonyítottan hozzájárulhat az egészségesebb élethez

Különbségek férfiak és nők között

A számítások szerint a cukorbetegség-kockázatot csökkentő étrendet követő férfiak átlagosan három, a nők közel két plusz életévre számíthatnak. A mediterrán diéta mindkét nemnél nagyjából két évvel növelte a várható élettartamot, míg az AHEI étrend ennél is kedvezőbb eredményeket mutatott.

Mitől működik egy egészséges diéta?

A szakértők szerint ezek az étrendek azért hatékonyak, mert csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és egyes krónikus kórképek kockázatát. A hangsúly a friss alapanyagokon, a teljes értékű gabonákon, a halakon, a növényi fehérjéken és a mértékletességen van – vagyis nem egy gyors fogyókúráról, hanem hosszú távon fenntartható életmódról.

Egészségesen is lehet finomat enni

A kutatás összegzése szerint nincs egyetlen „csodadiéta”, de a tudatos, kiegyensúlyozott étrendválasztás bizonyítottan hozzájárulhat az egészségesebb és hosszabb élethez.

