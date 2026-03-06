Szeretne 100 évig élni? Mutatjuk, mit ne hagyjon ki semmiképp az étrendjéből!

A kutatók több mint 5000, 80 év feletti embert követtek nyomon egy kínai kutatás keretében 1998 és 2018 között. A szakértők szerint az ilyen korú emberek esetében a diéta hatása eltérhet attól, amit fiatalabb korcsoportoknál korábban megfigyeltek – írja a Fox News.

80 felett is számít, mit eszik – nem mindegy milyen diétát követ.

Fotó: Shutterstock

Diéta 80 felett: erre figyeljen, ha sokáig szeretne élni

Az eredmények szerint azok a 80 év felettiek, akik egyáltalán nem fogyasztottak húst, kisebb eséllyel érték el a 100 éves kort, mint azok, akik étrendjükben rendszeresen fogyasztottak állati eredetű élelmiszereket. A kutatók szerint idős korban a táplálkozás célja gyakran a krónikus betegségek megelőzéséről a mindennapi fizikai működés fenntartására helyeződik át. A nagyon idősek körében gyakori az izomtömeg és a csontsűrűség csökkenése, ami növeli a törések és az alultápláltság kockázatát.

A szakértők szerint a kizárólag növényi étrend megnehezítheti a megfelelő fehérjebevitel biztosítását ebben az életkorban.

A kutatás ugyanakkor azt is kimutatta, hogy a különbség főként azoknál jelentkezett, akik egyébként is alultápláltak vagy alacsony testsúlyúak voltak. Azoknál az időseknél viszont, akik halat, tojást vagy tejterméket fogyasztottak, nem találtak rövidebb élettartamot. A szakértők hangsúlyozták, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű, ezért nem bizonyítja, hogy

a hús elhagyása közvetlenül csökkenti a hosszú élet esélyét.

A kutatók szerint idős korban különösen fontos a megfelelő fehérje-, kalcium-, B12- és D-vitamin-bevitel, hogy megőrizzék az izomerőt és a csontok egészségét.

Kevesebb étel, hosszabb élet?

Egy 97 éves olasz onkológus szerint a hosszú és egészséges élet titka nem bonyolult módszerekben, hanem egyszerű szokásokban rejlik: érdemes kisebb adagokat enni, és egy kicsit éhesen felállni az asztaltól. A kutatások szerint a mérsékelt kalóriacsökkentés és a napi rendszeres mozgás – például séta – jelentősen csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát és növelheti a várható élettartamot.

Miért élne tovább a nők?

A nők tarolnak a rekordlistákon. Nem véletlen, hogy a világ tíz legidősebb embere mind nő volt. A szakértők szerint ebben genetikai előnyük is szerepet játszik, de az életmódjuk is közös pontokat mutat: nyugalom, mértékletesség és sok mozgás.