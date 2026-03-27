Megadta a Google a digitális apokalipszis idejét: közelebb van, mint gondolnánk

A digitális apokalipszis lehetősége 2029-hez köthető, amikor a kvantumszámítógépek elérhetik azt a fejlettségi szintet, hogy képesek legyenek feltörni a jelenlegi legbiztonságosabb rendszereket is. Ez azt jelentené, hogy banki adatok, személyes információk, sőt akár államtitkok is veszélybe kerülhetnek, ha addig nem történik meg a teljes technológiai átállás – írja a Blikk.

A digitális apokalipszist a kvantumszámítógépek fejlődése hozhatja el

Digitális apokalipszis: a Google már lépett is

A fenyegetés hátterében a kvantumszámítógépek villámgyors fejlődése áll. Ezek az eszközök egészen más elven működnek, mint a hagyományos számítógépek, és olyan számítási kapacitással rendelkezhetnek, amely képes lehet percek vagy akár órák alatt feltörni azokat a titkosításokat, amelyek ma még évekig tartó munkát igényelnének.

A szakértők szerint a veszély nemcsak a jövőben keletkező adatokra vonatkozik. Már most is zajlik az úgynevezett „gyűjtsd be most, törd fel később” stratégia: a hackerek titkosított adatokat lopnak el, majd elraktározzák azokat arra az időre, amikor a technológia lehetővé teszi a visszafejtést.

A Google azonban nemcsak figyelmeztet, hanem lép is. A vállalat bejelentette, hogy az Android 17-es verzió már támogatni fogja az úgynevezett poszt-kvantum kriptográfiai megoldásokat. Ez azt jelenti, hogy a jövőben olyan titkosítási rendszerek kerülhetnek előtérbe, amelyek a kvantumszámítógépek számára is nehezen feltörhetők.

Az Android 17 már hatásos lesz a kvantumszámítógépek ellen

Meglepően gyors a technikai fejlődés

Az átállás azonban hatalmas feladat lesz. Nemcsak a mobilrendszereket, hanem a banki infrastruktúrát, a kormányzati rendszereket és az internet alapvető működését is érinti. A szakértők szerint globális szintű együttműködésre lesz szükség, hogy elkerülhető legyen egy digitális káosz.

Különösen figyelemre méltó, hogy a Google által megjelölt 2029-es dátum korábbra esik, mint amit sok más szervezet korábban valószínűsített. Ez azt jelzi, hogy a technológiai fejlődés üteme még a szakértőket is meglepheti.

A vállalat biztonsági vezetői szerint nincs idő a halogatásra. Úgy vélik, hogy a következő évek kulcsfontosságúak lesznek, és aki nem készül fel időben, az komoly kockázatnak teheti ki az adatait.