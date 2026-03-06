Megrázó részletek derültek ki a fiatal túrázó haláláról

Egy 19 éves kanadai túrázó életét vesztette Ausztráliában, miután dingók támadtak rá a híres K'Gari-szigeten. Piper James teste január 19-én kora reggel került elő, tíz dingó társaságában. A vizsgálatok szerint a halál fulladás következménye volt, de a támadás közvetlen szerepet játszott sérüléseiben – írja a BBC.

A tinédzsert januárban támadták meg a dingók a népszerű szigeten (illusztráció) – Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

Dingótámadás Ausztráliában: fulladás volt a halál oka

A halottkém pénteken közölte: a halál közvetlen oka a fulladás volt, de Piper testén több harapásnyomot is találtak, amelyek valószínűleg hozzájárultak a tragédiához.

A szigeten mintegy 200 dingó él, és törvény szerint védett őshonos fajnak számítanak, de a holttestet körülvevő állatok közül legalább hatot elaltattak a tragédia után.

A tinédzser az utóbbi hetekben egy hátizsákos szálláshelyen dolgozott, és kora reggeli úszást tervezett. Szülei szerint Piper mindig is szeretett volna utazni, és spórolt álmai útjára. A legutóbbi halálos támadás a K'Gari-szigeten 2001-ben történt, akkor egy kilencéves kisfiú volt az áldozat. 2023-ban egy nő került veszélybe, aki a dingók elől az óceánba menekült.

