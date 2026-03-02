Sztárok és ruhakatasztrófák: ezek voltak a Screen Actors Guild-gála legkínosabb divatbakijai

A vörös szőnyeg idén sem kímélte a sztárokat: a Screen Actors Guild-díj 2026-os ceremóniáján több híresség is komoly divatbaki áldozata lett. Hollywood legnagyobb nevei Los Angeles-i Shrine Auditoriumban vonultak fel a gálán, amelyen az idei legnagyobb filmes és televíziós teljesítményeket díjazzák, és bár a tehetségük vitathatatlan, a ruhaválasztásuk néha inkább a kritikák tárgya lett – írja a Daily Mail.

Eleanor Barnes, művésznevén Snitchery amerikai influenszer is divatbaki áldozata lett

Fotó: Getty Images via AFP/Neilson Barnard / Getty Images via AFP/Neilson Barnard

A Screen Actors Guild-gála legnagyobb divatbakijai

Az idei Screen Actors Guild-díj jelöltjei között olyan nevek szerepeltek, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke és Michael B. Jordan, a legjobb női főszereplő kategóriában pedig Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti és Emma Stone versengtek.

Bár a színészi teljesítmények emlékezetesek voltak, a kamerák gyakran a ruhákra fókuszáltak: túlzó kiegészítők, merész színek és szokatlan szabások sorakoztak fel a vörös szőnyegen.

A legjobb színészi gárda jelöltjei között is akadtak meglepetések: a Marty Supreme, Hamnet, One Battle After Another, Sinners és Frankenstein szereplői egyaránt emlékezetes ruhakatasztrófákkal lepték meg a közönséget.