Sztárok és ruhakatasztrófák: ezek voltak a Screen Actors Guild-gála legkínosabb divatbakijai

A vörös szőnyeg idén sem kímélte a sztárokat: a Screen Actors Guild-díj 2026-os ceremóniáján több híresség is komoly divatbaki áldozata lett. Hollywood legnagyobb nevei Los Angeles-i Shrine Auditoriumban vonultak fel a gálán, amelyen az idei legnagyobb filmes és televíziós teljesítményeket díjazzák, és bár a tehetségük vitathatatlan, a ruhaválasztásuk néha inkább a kritikák tárgya lett – írja a Daily Mail.
A Screen Actors Guild-gála legnagyobb divatbakijai
Az idei Screen Actors Guild-díj jelöltjei között olyan nevek szerepeltek, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke és Michael B. Jordan, a legjobb női főszereplő kategóriában pedig Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti és Emma Stone versengtek.
Bár a színészi teljesítmények emlékezetesek voltak, a kamerák gyakran a ruhákra fókuszáltak: túlzó kiegészítők, merész színek és szokatlan szabások sorakoztak fel a vörös szőnyegen.
A legjobb színészi gárda jelöltjei között is akadtak meglepetések: a Marty Supreme, Hamnet, One Battle After Another, Sinners és Frankenstein szereplői egyaránt emlékezetes ruhakatasztrófákkal lepték meg a közönséget.
A 2026-os Screen Actors Guild-díjátadó legnagyobb divatbakijai:
