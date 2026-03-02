Hírlevél
Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Screen Actors Guild

Sztárok és ruhakatasztrófák: ezek voltak a Screen Actors Guild-gála legkínosabb divatbakijai

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
A vörös szőnyeg idén is tele volt meglepetésekkel: a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban felvonuló sztárok botrányos ruhái gyakran elvonták a figyelmet színészi teljesítményükről. A 2026-os Screen Actors Guild-gálán több híresség is kínos divatbaki áldozata lett.
Screen Actors Guilddivatbakidíjgála

A vörös szőnyeg idén sem kímélte a sztárokat: a Screen Actors Guild-díj 2026-os ceremóniáján több híresség is komoly divatbaki áldozata lett. Hollywood legnagyobb nevei Los Angeles-i Shrine Auditoriumban vonultak fel a gálán, amelyen az idei legnagyobb filmes és televíziós teljesítményeket díjazzák, és bár a tehetségük vitathatatlan, a ruhaválasztásuk néha inkább a kritikák tárgya lett – írja a Daily Mail.

divatbaki
Eleanor Barnes, művésznevén Snitchery amerikai influenszer is divatbaki áldozata lett
Fotó: Getty Images via AFP/Neilson Barnard / Getty Images via AFP/Neilson Barnard

A Screen Actors Guild-gála legnagyobb divatbakijai

Az idei Screen Actors Guild-díj jelöltjei között olyan nevek szerepeltek, mint Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke és Michael B. Jordan, a legjobb női főszereplő kategóriában pedig Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti és Emma Stone versengtek. 

Bár a színészi teljesítmények emlékezetesek voltak, a kamerák gyakran a ruhákra fókuszáltak: túlzó kiegészítők, merész színek és szokatlan szabások sorakoztak fel a vörös szőnyegen.

A legjobb színészi gárda jelöltjei között is akadtak meglepetések: a Marty Supreme, Hamnet, One Battle After Another, Sinners és Frankenstein szereplői egyaránt emlékezetes ruhakatasztrófákkal lepték meg a közönséget. 

A 2026-os Screen Actors Guild-díjátadó legnagyobb divatbakijai:

A 32. Screen Actors Guild-gála legmegosztóbb szettjei, SAG-gála, SAGgála, 2026
Galéria: A 32. SAG-gála legmegosztóbb szettjei
1/12
Sarah Pidgeon amerikai színésznő

 

