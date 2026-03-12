Ötven évig rejtély volt, most kiderült, ki ölte meg a fiatal anyát

A 31 éves Barbara Waldmant 1974. február 1-jén támadta meg egy betörő az oceanside-i otthonában. A férfi megkötözte, szexuálisan bántalmazta, majd fejbe lőtte. A nő holttestére ötéves fia talált rá, amikor hazatért az iskolából. A hatóságok most DNS-vizsgálatok segítségével azonosították a tettest: Thomas Generazio helyi szemétszállítót – számolt be a New York Post.

A gyilkossági ügy, amit végül DNS-vizsgálatok segítségével oldottak meg, Osceanside-on történt

Fotó: Unsplash

A DNS-vizsgálatok tisztázták a vád alól a korábbi gyanúsítottat

A férfi 2004-ben rákban meghalt, így már nem lehet felelősségre vonni. A rendőrség szerint a gyilkos mindössze néhány kilométerre lakott az áldozattól, és korábban a környéken dolgozott. Elképzelhető, hogy egy időben a Waldman család szemétszállítója volt.

Az ügy évtizedekig megoldatlan maradt, végül 2024-ben nyitották meg újra, amikor egy rokon DNS-e segített kapcsolatba hozni Generaziót a bűncselekménnyel.

Sophisticated DNA technology linked a former Oceanside sanitation worker to Barbara Waldman's 1974 murder. @McLoganTV reports.

https://t.co/l0KwbgcKYB — CBS New York (@CBSNewYork) March 11, 2026

A nyomozás lezárása a család számára azért is fontos, mert hosszú ideig az áldozat férjét gyanúsították a gyilkossággal, bár soha nem emeltek ellene vádat. Gyermekeik most úgy érzik, végre sikerült tisztázni apjuk nevét.

Ötvenkét év után végre kimondhatjuk a világnak, hogy az apánk ártatlan volt”

– mondta a család egyik gyermeke, Marla Waldman.

A tragédia azonban máig kísérti a családot. Eric Waldman, aki kisfiúként megtalálta édesanyja holttestét, azt mondta: a látvány egész életére beleégett az emlékezetébe.

Túlélte a szívinfarktust, majd saját lakótársa végzett vele brutálisan

Brutális bűncselekmény rázott meg egy floridai települést. A gyilkosságot idős lakótársa ellen követte el egy nő, majd az áldozat autójával elmenekült a helyszínről.

Brutális gyilkosság: leturmixolta a hörcsögöt, majd kétszáz darabra aprította feleségét

Egy férfi meggyilkolta feleségét, majd 224 darabra vágta a testét. A család szerint a tragédia egyértelmű előjelekből felismerhető lett volna. A brutális gyilkosság részletei megrázták a közvéleményt.