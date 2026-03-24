Döbbenetes videó: gyerekek előtt verekedett a népszerű filmsztár

Egy utcai dulakodásról készült felvétel kavarta fel a kedélyeket. A népszerű sorozat (Reacher) sztárja a szomszédjával keveredett verekedésbe. A jelenetet gyerekek is végignézték, a másik fél pedig később sérüléseiről is mutatott fotót.
Alan Ritchson, a Reacher című sorozat sztárja és főszereplője utcai dulakodásba keveredett szomszédjával egy hangos motor miatt. A TMZ által megszerzett videón az látható, hogy a színész többször is megüti Ronnie Taylort, miközben a jelenetet gyerekek is végignézik az utcáról. Taylor később sérüléseiről is mutatott fotót a lapnak.

A Reacher sztárja: Alan Ritchson Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verekedésbe keveredett a Reacher sztárja, Alan Ritchson

A beszámolók szerint a vita vasárnap történt, és a felvétel előtt Taylor állítólag többször is lelökte Ritchsont a motorjáról. A színészhez közeli források azt állították, hogy nem ő kezdte az összetűzést, hanem a másik fél viselkedett agresszíven.

A hatóságokhoz bejelentés érkezett az ügyben, de egyelőre nem történt letartóztatás. A rendőrségi vizsgálat továbbra is tart, így a pontos körülmények még nem tisztázódtak teljesen – írja a Page Six.

Mocskos kommentekkel gyalázzák a híres színészt – már az utcára se mer kimenni

Az internetes zaklatás egyre több híresség életét nehezíti meg, és komoly hatással lehet a mentális egészségükre. Barry Keoghan esetében az online bántalmazás már odáig fajult, hogy visszahúzódott a nyilvánosságtól, és a mindennapjai is megváltoztak.

 

