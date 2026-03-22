Donald Trump

Donald Trump egy magyar lánynak köszönheti házasságát

Egy kevéssé ismert történet látott napvilágot az amerikai elnöki pár múltjáról. Donald Trump és felesége kapcsolatának kezdetén egy magyar lány játszott kulcsszerepet, aki egy sorsdöntő pillanatban hozta össze őket.
Nem sokan tudják, hogy Donald Trump és felesége,  Melania Trump megismerkedése mögött egy magyar szál húzódik meg. A történet szerint egy budai lány, Molnár Edit játszott kulcsszerepet abban, hogy a későbbi házaspár egyáltalán találkozzon - tájékoztat a Blikk.

Donald Trump és felesége története egy magyar lánnyal kezdődött US President Donald Trump (L) and First Lady Melania Trump arrive for a Women's History Month event in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 12, 2026. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Fotó: JIM WATSON / AFP

Az amerikai elnök bizalmasa, Paolo Zampolli elmondása alapján Molnár Edit volt Melania barátnője, és akkoriban mindketten ugyanannál az ügynökségnél dolgoztak. Szabadidejükben gyakran jártak együtt edzeni, úszni és különböző programokra.

Egy esemény során Edit beszélte rá Melaniát, hogy vegyen részt az összejövetelen. A találkozó végül sorsfordítónak bizonyult: itt mutatták be egymásnak Donald Trumpot és Melaniát. A bemutatás egyszerű volt, mégis meghatározó: egy rövid köszönés és egy közös asztalnál töltött idő elindította azt a kapcsolatot, amely később házassághoz vezetett. Néhány héttel később már együtt jelentek meg egy vacsorán, ami egyértelművé tette, hogy valami komoly kezdődött közöttük.

A történet különlegessége abban rejlik, hogy egy magyar lány közvetett szerepe nélkül ez a találkozás talán sosem történt volna meg.

Intim részletet árult el feleségéről Donald Trump

Családi információkat osztott meg az amerikai elnök a feleségéről. Trump szerint Melania utálja, amikor táncol.

 

