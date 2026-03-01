Donald Trump fontos bejelentést tett az iráni konfliktusról

Hírlevél
58 perce
Irán új vezetése tárgyalni akar. A mondatot Donald Trump amerikai elnök jelentette ki a The Atlantic című lapnak vasárnap, és hozzátette, hogy el is fogadta ezt.
„Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá Donald Trump amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban, amiről az MTI adott hírt.

US President Donald Trump delivers the first State of the Union address of his second term to a joint session of Congress in the House Chamber of the United States Capitol in Washington, DC, on February 24, 2026. (Photo by Kenny HOLSTON / POOL / AFP)
Donald Trump elárulta, hajlandó tárgyalni az irániak új vezetésével – Fotó: Kenny HOLSTON / AFP

Donald Trump: „Több korábbi tárgyalópartner már nincs életben”

Donald Trump kitért arra is, hogy iráni oldalról többen már nincsenek életben azok közül, akik részt vettek a legutóbbi tárgyalásokon az Egyesült Államokkal. „Ezeknek az embereknek a többsége már nincs. Több ember, akikkel dolgunk volt, már nincs, mert (...) az egy nagy csapás volt” – mondta.

Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával. „ Gyorsan haladunk előre. Senki sem tudja elhinni, mekkora sikerünk van, 48 vezetőnek egy csapásra vége. És a dolog gyorsan halad előre” – hangsúlyozta a Fox News hírtelevízióban.

Donald Trump: Ali Hamenei halott

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Irán és Izrael, valamint az Egyesült Államok között már jó ideje különösen feszült volt a viszony, nem utolsósorban a teheráni rezsim atomprogramja miatt, ami a zsidó állam számára egzisztenciális fenyegetést jelent. De hogyan jutott el az iráni helyzet a tavaly júniusi tizenkét napos háborútól a szombati újabb támadásig? Összefoglaltuk az elmúlt hónapok legfontosabb eseményeit.

 

