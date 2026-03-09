Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

bombázó repülőgép

Pusztító B-52-es bombázók szálltak le a briteknél, Trump nagy csapást ígér Irán ellen

4 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb amerikai stratégiai bombázók érkeztek Európába: három nagy hatótávolságú B‑52 Stratofortress landolt a brit RAF Fairford légibázison, miközben Washington fokozza katonai jelenlétét az Irán körüli konfliktusban. A gépek érkezése újabb jel arra, hogy Donald Trump jelentős csapásmérő erőt gyűjt össze a térségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bombázó repülőgépnehézbombázóDonald TrumpIránháborúEgyesült Államok

A legendás amerikai stratégiai bombázók hatalmas tűzerővel rendelkeznek. Egyetlen B-52-es akár 31 tonnányi fegyverzetet – bombákat, rakétákat és aknákat – képes szállítani, és nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas. A három frissen érkezett gép csatlakozott azokhoz az amerikai repülőkhöz, amelyek már korábban megjelentek a brit bázison. A hírek szerint jelenleg nyolc B-1 Lancer bombázó és három B-52 állomásozik a bázison, ami azt jelzi, hogy Donald Trump komoly amerikai légierőt gyűjt össze Európában. A B‑1B Lancer szintén rendkívül erős csapásmérő repülőgép: akár 24 cirkálórakétát vagy több mint 30 tonna fegyverzetet is szállíthat, és több mint 900 km/órás sebességgel repülhet, hívta fel a figyelmet a Sun.

Donald Trump, A US Air Force Boeing B-52 Stratofortress bomber jet lands on the runway at RAF Fairford in south west England on March 9, 2026. Britain's Prime Minister Keir Starmer has given approval for Washington to use the bases of Diego Garcia in the Indian Ocean and RAF Fairford in south-west England to bomb Iranian missile sites, after several Gulf countries were targeted by Iranian retaliations. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Donald Trump nagy légicsapást kíván mérni Iránra, ennek lépéseként három B-52-es nehézbombázót irányított a brit RAF Fairford légibázisra – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A brit miniszterelnök, Keir Starmer kezdetben nem engedélyezte, hogy amerikai gépek brit bázisokról támadásokat indítsanak Irán ellen. Később azonban beleegyezett, hogy az Egyesült Államok „korlátozott és védelmi célú műveletekhez” használhassa a brit bázisokat az iráni rakétarendszerek ellen. A döntés lehetővé tette, hogy az amerikai légierő a brit területekről indítson műveleteket a közel-keleti konfliktusban.

Donald Trump: „A nagy hullám még el sem kezdődött”

Az amerikai elnök, Donald Trump korábban figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok még nem vetette be teljes erejét. A politikus szerint „a nagy hullám még el sem kezdődött”, és a csapások jelentősen erősödhetnek a közeljövőben. A Pentagon vezetői is arról beszéltek, hogy a térségbe további vadászgépek, bombázók és katonai képességek érkezhetnek, ami jelentősen növelheti az amerikai hadműveletek intenzitását.

Stratégiai bázissá vált az angliai repülőtér

A gloucestershire-i RAF Fairford az amerikai légierő egyik legfontosabb európai előretolt bázisa. Innen a nagy hatótávolságú bombázók gyorsan elérhetik a Közel-Keletet vagy más stratégiai célpontokat. A katonai szakértők szerint a bombázók tömeges telepítése arra utalhat, hogy Washington hosszabb ideig tartó légi hadműveletekre készül. A most érkezett „repülő erődök” pedig azt jelzik: az Egyesült Államok komoly csapásmérő erőt gyűjt össze a térségben.

Donald Trump feltétel nélküli megadást követel

Az iráni háború a második hetébe lépett, a konfliktus egyre több országot érint. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump feltétel nélküli megadást követelt Teherántól, miközben Izrael és Irán rakétacsapásokat váltott, és Libanonban is heves harcok zajlanak. A háború hatását az egész világ megérezte, az olajárak szárnyalnak és menekültválság fenyegeti Európát.

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

Az orosz vezetés éles hangú nyilatkozatokban reagált az Egyesült Államok és Izrael iráni katonai műveleteire. A harmadik világháború lehetőségéről beszélt Dmitrij Medvegyev, aki szerint a konfliktus bármely pillanatban globális eszkalációhoz vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!