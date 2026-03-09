Pusztító B-52-es bombázók szálltak le a briteknél, Trump nagy csapást ígér Irán ellen

A legendás amerikai stratégiai bombázók hatalmas tűzerővel rendelkeznek. Egyetlen B-52-es akár 31 tonnányi fegyverzetet – bombákat, rakétákat és aknákat – képes szállítani, és nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas. A három frissen érkezett gép csatlakozott azokhoz az amerikai repülőkhöz, amelyek már korábban megjelentek a brit bázison. A hírek szerint jelenleg nyolc B-1 Lancer bombázó és három B-52 állomásozik a bázison, ami azt jelzi, hogy Donald Trump komoly amerikai légierőt gyűjt össze Európában. A B‑1B Lancer szintén rendkívül erős csapásmérő repülőgép: akár 24 cirkálórakétát vagy több mint 30 tonna fegyverzetet is szállíthat, és több mint 900 km/órás sebességgel repülhet, hívta fel a figyelmet a Sun.

Donald Trump nagy légicsapást kíván mérni Iránra, ennek lépéseként három B-52-es nehézbombázót irányított a brit RAF Fairford légibázisra – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A brit miniszterelnök, Keir Starmer kezdetben nem engedélyezte, hogy amerikai gépek brit bázisokról támadásokat indítsanak Irán ellen. Később azonban beleegyezett, hogy az Egyesült Államok „korlátozott és védelmi célú műveletekhez” használhassa a brit bázisokat az iráni rakétarendszerek ellen. A döntés lehetővé tette, hogy az amerikai légierő a brit területekről indítson műveleteket a közel-keleti konfliktusban.

Donald Trump: „A nagy hullám még el sem kezdődött”

Az amerikai elnök, Donald Trump korábban figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok még nem vetette be teljes erejét. A politikus szerint „a nagy hullám még el sem kezdődött”, és a csapások jelentősen erősödhetnek a közeljövőben. A Pentagon vezetői is arról beszéltek, hogy a térségbe további vadászgépek, bombázók és katonai képességek érkezhetnek, ami jelentősen növelheti az amerikai hadműveletek intenzitását.

Stratégiai bázissá vált az angliai repülőtér

A gloucestershire-i RAF Fairford az amerikai légierő egyik legfontosabb európai előretolt bázisa. Innen a nagy hatótávolságú bombázók gyorsan elérhetik a Közel-Keletet vagy más stratégiai célpontokat. A katonai szakértők szerint a bombázók tömeges telepítése arra utalhat, hogy Washington hosszabb ideig tartó légi hadműveletekre készül. A most érkezett „repülő erődök” pedig azt jelzik: az Egyesült Államok komoly csapásmérő erőt gyűjt össze a térségben.