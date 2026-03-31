volodimir zelenszkij

Putyin ultimátumot adott Zelenszkijnek – most dől el Ukrajna sorsa

Újabb feszültséget okozhat a háborúban, hogy Donbasz ügyében állítólag határidőt szabott Oroszország Ukrajnának.
volodimir zelenszkijdonbaszukrán elnökoroszország

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint Donbasz kérdésében új szintre lépett az orosz nyomásgyakorlás. Állítása szerint Putyin azt követeli, hogy Ukrajna két hónapon belül vonja ki csapatait a térségből.

Donbasz: Zelenszkij szerint Oroszország két hónapos ultimátumot adott
Donbasz: Zelenszkij szerint Oroszország két hónapos ultimátumot adott
Zelenszkij elmondása szerint Moszkva az amerikai félnek is jelezte: ha Ukrajna nem hagyja el a térséget, akkor az orosz hadsereg elfoglalja Donbasz egészét, és ezt követően már jóval szigorúbb feltételeket diktál majd.

Az ukrán elnök így fogalmazott:
„Most új határidőről beszélnek – két hónap alatt elfoglalják az ország keleti részét, elfoglalják Donbaszt. Ukrajnának két hónapja van kivonulni. Ha nem, akkor Oroszország elfoglalja a térséget, és utána más feltételek jönnek.”

Orosz ultimátum vagy nyomásgyakorlás?

A kijelentések alapján egyértelműen kirajzolódik az orosz ultimátum, amely jelentős katonai és politikai nyomást helyez Kijevre. Ugyanakkor Zelenszkij szerint Moszkva valójában tisztában van azzal, hogy ezt a tervet nem tudja teljes mértékben végrehajtani.

Az ukrán vezető úgy véli, hogy Oroszország inkább tárgyalási pozícióját próbálja erősíteni az ilyen kijelentésekkel, miközben a fronton továbbra is elhúzódó harcokra kell számítani.

Zelenszkij korábban egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem kíván engedni a nyomásnak, és nem fogja feladni Donbasz térségét pusztán határidők vagy fenyegetések miatt.

 

