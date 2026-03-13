Meghalt a népszerű sorozat legendás színésznője

Jane Lapotaire több mint hat évtizeden át meghatározó alakja volt a brit színjátszásnak és televíziónak. A legtöbben a The Crown (A Korona) és a Downton Abbey szerepeiből ismerhették, de pályafutása jóval messzebbre nyúlt: a Royal Shakespeare Company és a Young Vic meghatározó művészeként, valamint díjnyertes színpadi sztárként is maradandót alkotott. A The Guardian nekrológja szerint március 5-én hunyt el, halálhírét pedig később hozták nyilvánosságra – írja a The Mirror.

Jane Lapotaire 81 évesen hunyt el – a The Crown és a Downton Abbey elismert színésznőjét világszerte gyászolják Fotó: ANDREW MATTHEWS / POOL

Gyászolnak a Downton Abbey sorozat rajongói

Jane Lapotaire halála sokakat megrendített, mert a világ egy olyan színésznőt veszített el, aki a színpadon és a kamera előtt is rendkívüli erővel volt jelen. A brit művész már a hatvanas évektől építette pályáját, később pedig a Royal Shakespeare Company egyik ismert és meghatározó alakjává vált.

A The Crown (A korona) rajongói is emlékezhetnek rá, hiszen a Netflix sikersorozatában Battenbergi Aliz hercegnőt alakította.

A Downton Abbey nézői számára sem volt ismeretlen, ott Violet Crawley egykori riválisát, Kuragin hercegnőt játszotta.

Jane Lapotaire 81 éves korában halt meg, életműve pedig jóval túlmutat ismert televíziós szerepein. A legnagyobb szakmai elismerést Edith Piaf megformálásával aratta, ezért Olivier- és Tony-díjat is kapott. Pályájának másik fontos állomása Marie Curie eljátszása volt, amely még szélesebb körben ismertté tette.

A színésznő életében súlyos fordulatot hozott, amikor 2000-ben agyvérzést kapott, és két nagy műtéten is átesett. A felépülése hosszú és nehéz volt, ezt az időszakot később memoárjában is feldolgozta. Mindezek után is visszatért a színpadra, és továbbra is meghatározó alakja maradt a brit kulturális életnek.