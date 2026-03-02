Kempingszékekből figyelték a lélegzetelállító mentőakciót

A baleset Longview térségében történt. A helyi tűzoltók nem sokkal reggel 9 óra előtt kapták a riasztást: egy szivárványszínű hőlégballon fennakadt egy mintegy 1100 láb (több mint 330 méter) magas cellatornyon. A drámai mentés előzménye, hogy a torony éles szerkezeti elemei kiszakították a ballon burkát, a kosár pedig körülbelül 920 láb (közel 280 méter) magasan himbálózott a szélben – számolt be a New York Post.

A drámai mentés pillanatai

Fotó: Unsplash

Köteleket használtak a drámai mentéshez

A tűzoltóság által közzétett felvételeken jól látszott, ahogy a megtépázott ballon fennakad a torony rácsszerkezetén, miközben a kosárban tartózkodó két ember kétségbeesetten kapaszkodik. A mentésben tizennégy szakember vett részt, köztük szolgálaton kívüli tűzoltók is. A „magasból mentésnek” nevezett akció során a beavatkozók felmásztak a toronyra, és reggel 10 óra körül már kapcsolatba is léptek az utasokkal. A hatóságok közlése szerint mindketten eszméletüknél voltak, és nem szenvedtek sérülést.

A mentéshez több, egyenként 300 láb hosszú kötelet használtak, amelyek segítségével fokozatosan, „kötélről kötélre” eresztették le a megrendült utasokat a földre. A művelet órákig tartott, és komoly fizikai megterhelést jelentett a mentőcsapat számára.

Trapped hot air balloon passengers saved in heart-stopping rescue at nearly 1,000 feet above ground https://t.co/LczapIgySV pic.twitter.com/goyjMh24PB — New York Post (@nypost) March 2, 2026

A Super Bowlhoz hasonlították az akciót

Stephen Winchell, a különleges műveleti egység hadnagya úgy fogalmazott: a helyzet „a kötéltechnikai mentések Super Bowlja” volt, utalva a magasságra, az időjárási körülményekre és a logisztikai kihívásokra. Hozzátette, a kosár erősen kilengett a szélben, miközben az utasok igyekeztek megőrizni nyugalmukat.

A látványos akció nagy tömeget vonzott: voltak, akik még kempingszékeket is felállítottak a közelben, hogy végignézzék a többórás mentést.

A toronyból fennmaradt ballonroncsokat egy helyi kivitelező cég fogja eltávolítani. Elsőként a kosarat és a benne maradt propánpalackot juttatják le a földre, majd darabonként bontják le a szakadt burkolatot.

A hősies helytállást követően a tűzoltókat a közösség is megjutalmazta: ingyen pizzát kaptak, amit a tűzoltóság közösségi oldalán külön meg is köszönt.