Aranykoporsóban temették el a hírhedt drogbárót

Nemesio Oseguera Cervantest, ismertebb nevén El Menchót, a hírhedt drogbárót aranykoporsóban temették el hétfőn családja körében. A drogbáró halála országos visszhangot váltott ki, és rövid időre erőszakhullámot indított Mexikó több államában – írja a BBC.
Hogyan búcsúztatták a hírhedt drogbárót?
A Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) alapítóját február végén, testőrei és a mexikói különleges erők összecsapása során érte halálos sérülés. Az Egyesült Államok 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel minden információért, ami elvezethetett volna elfogásához.
Halála után a kartell tagjai járműveket gyújtottak fel és blokkolták az utakat 20 államban, így a Nemzeti Gárda nagy erőkkel biztosította a temetést Guadalajara közelében.
A szertartás hangulatát az aranyszínű koporsó, a nagyméretű virágcsokrok és a kakasviadalok iránti szeretetét jelképező kakas alakú emlék tette különlegessé. A temetési menetet ranchero zenekar és narcocorrido dalok kísérték, köztük a hagyományos El Muchacho Alegre, amely a koporsó kápolnába érkezésekor szólt. Az egyórás ceremónia után a gyászolók arcmaszkban kísérték a koporsót a sírhelyhez.
Oseguera vezetése alatt a CJNG transznacionális bűnszervezetté nőtte ki magát, amely Jalisco bázisából több más államba is terjedt, és drogkereskedelemmel foglalkozott. Halála a mexikói kormány sikerének tekinthető, ugyanakkor rövid távon a hatalmi vákuum miatt újabb erőszakhullámok várhatók a kartellen belüli frakciók között.