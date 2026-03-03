Nemesio Oseguera Cervantest, ismertebb nevén El Menchót, a hírhedt drogbárót aranykoporsóban temették el hétfőn családja körében. A drogbáró halála országos visszhangot váltott ki, és rövid időre erőszakhullámot indított Mexikó több államában – írja a BBC.

Aranykoporsóban temették el a hírhedt drogbárót – Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Hogyan búcsúztatták a hírhedt drogbárót?

A Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) alapítóját február végén, testőrei és a mexikói különleges erők összecsapása során érte halálos sérülés. Az Egyesült Államok 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel minden információért, ami elvezethetett volna elfogásához.

Halála után a kartell tagjai járműveket gyújtottak fel és blokkolták az utakat 20 államban, így a Nemzeti Gárda nagy erőkkel biztosította a temetést Guadalajara közelében.

A szertartás hangulatát az aranyszínű koporsó, a nagyméretű virágcsokrok és a kakasviadalok iránti szeretetét jelképező kakas alakú emlék tette különlegessé. A temetési menetet ranchero zenekar és narcocorrido dalok kísérték, köztük a hagyományos El Muchacho Alegre, amely a koporsó kápolnába érkezésekor szólt. Az egyórás ceremónia után a gyászolók arcmaszkban kísérték a koporsót a sírhelyhez.

