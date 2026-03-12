Kokain hatása alatt vezetett, halálos balesetet okozott – saját testvérét és 12 éves unokaöccsét ölte meg

A 35 éves Michael Webb az angliai South Shields városában megpróbált jobbról megelőzni egy BMW-t, de elvesztette az irányítást Skoda Octavia típusú autója felett, amely előbb egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó kettészakadt. A balesetben a drogos sofőr testvére, a 40 éves Peter Webb és 12 éves fia, Benjamin azonnal életét vesztette – írja a Daily Mail.

A drogos sofőr elvesztette az irányítást autója felett

Fotó: Unsplash

Súlyos büntetést kapott a drogos sofőr

A bíróságon a fiú édesanyja, Ashleigh Webb elmondta, hogy férje testvére vezetési stílusa korábban is veszélyes volt.

Ez egy baleset volt, amely szinte elkerülhetetlennek tűnt”

– fogalmazott.

A nő felidézte azt a pillanatot is, amikor a rendőrök megjelentek az otthonánál. Először azt hitte, mindkét gyermeke a szobájában alszik, de amikor felment az emeletre, rájött, hogy fia az apjával tartott.

Elvetted tőlem a kisfiamat”

– mondta a bíróságon.

A nyomozás során kiderült, hogy Webb szervezetében nagy mennyiségű kokain volt. A bíróság ezért 13 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte kétrendbeli halált okozó veszélyes vezetés miatt.

Ez minden szülő rémálma – itt a borzalmas felvétel

Kis híján komoly baj lett egy ártatlannak tűnő helyzetből. A biciklis baleset során egy kislány hirtelen elvesztette az egyensúlyát és az útra zuhant egy autó mellét.