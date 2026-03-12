Hírlevél
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

drogos sofőr

Kokain hatása alatt vezetett, halálos balesetet okozott – saját testvérét és 12 éves unokaöccsét ölte meg

Több mint 13 év börtönre ítéltek egy brit férfit, aki kokain hatása alatt vezetve halálos balesetet okozott, amelyben saját testvére és 12 éves unokaöccse vesztette életét. A drogos sofőr majdnem kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet.
A 35 éves Michael Webb az angliai South Shields városában megpróbált jobbról megelőzni egy BMW-t, de elvesztette az irányítást Skoda Octavia típusú autója felett, amely előbb egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó kettészakadt. A balesetben a drogos sofőr testvére, a 40 éves Peter Webb és 12 éves fia, Benjamin azonnal életét vesztette – írja a Daily Mail

A drogos sofőr elvesztette az irányítást autója felett – Fotó: Unsplash
A drogos sofőr elvesztette az irányítást autója felett
Fotó: Unsplash

Súlyos büntetést kapott a drogos sofőr

A bíróságon a fiú édesanyja, Ashleigh Webb elmondta, hogy férje testvére vezetési stílusa korábban is veszélyes volt.

Ez egy baleset volt, amely szinte elkerülhetetlennek tűnt” 

– fogalmazott.

A nő felidézte azt a pillanatot is, amikor a rendőrök megjelentek az otthonánál. Először azt hitte, mindkét gyermeke a szobájában alszik, de amikor felment az emeletre, rájött, hogy fia az apjával tartott.

Elvetted tőlem a kisfiamat”

– mondta a bíróságon.

A nyomozás során kiderült, hogy Webb szervezetében nagy mennyiségű kokain volt. A bíróság ezért 13 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte kétrendbeli halált okozó veszélyes vezetés miatt.

