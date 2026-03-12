Kokain hatása alatt vezetett, halálos balesetet okozott – saját testvérét és 12 éves unokaöccsét ölte meg

A 35 éves Michael Webb az angliai South Shields városában megpróbált jobbról megelőzni egy BMW-t, de elvesztette az irányítást Skoda Octavia típusú autója felett, amely előbb egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó kettészakadt. A balesetben a drogos sofőr testvére, a 40 éves Peter Webb és 12 éves fia, Benjamin azonnal életét vesztette – írja a Daily Mail.
Súlyos büntetést kapott a drogos sofőr
A bíróságon a fiú édesanyja, Ashleigh Webb elmondta, hogy férje testvére vezetési stílusa korábban is veszélyes volt.
Ez egy baleset volt, amely szinte elkerülhetetlennek tűnt”
– fogalmazott.
A nő felidézte azt a pillanatot is, amikor a rendőrök megjelentek az otthonánál. Először azt hitte, mindkét gyermeke a szobájában alszik, de amikor felment az emeletre, rájött, hogy fia az apjával tartott.
Elvetted tőlem a kisfiamat”
– mondta a bíróságon.
A nyomozás során kiderült, hogy Webb szervezetében nagy mennyiségű kokain volt. A bíróság ezért 13 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte kétrendbeli halált okozó veszélyes vezetés miatt.
