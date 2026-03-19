Túszejtés és gyújtogatás – többen meghaltak egy drogbanda elleni razziában

2026. március 18-án, szerdán Rio de Janeiróban halálos kimenetelű drograzzia zajlott egy helyi drogbanda ellen. A rendőrségi akcióban meghalt Claudio Augusto dos Santos, a Jiló dos Prazeres néven ismert bűnöző is, aki ellen nyolc elfogatóparancs volt érvényben.

Többen meghaltak Rio de Janeiróban egy drograzzia során, köztük a város egyik legkeresettebb bűnözője is. A rendőrségi akció után buszt gyújtottak fel a támadók.

Többen életüket vesztették az akcióban

A rendőrségi tájékoztatás szerint Claudio Augusto dos Santos mellett további hat bűnöző és egy helyi lakos halt meg. A férfi a Comando Vermelho, vagyis a Vörös Kommandó nevű bűnszervezet helyi vezetőjének számított.

A Comando Vermelho Brazília egyik legnagyobb bűnszervezete, amely többek között kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik Rio de Janeiro szegénynegyedeiben.

Claudio Augusto dos Santos, a Jiló dos Prazeres néven ismert bűnöző

Túszejtés is történt a drograzzia közben

A beszámolók szerint a Morro nevű favelában végrehajtott művelet során egy lakóházban túszejtés is történt. Az eset során az elkövető és a túsz is meghalt, két rendőr pedig megsérült.

Buszt gyújtottak fel a bűnözők

A drograzzia után a bűnözők válaszul felgyújtottak egy buszt, és más járművekből barikádokat emeltek fontos közlekedési csomópontokon. Emiatt a nagyváros forgalma ideiglenesen megbénult, és több üzlet is zárva tartott.

Felvétel egy buszról, amelyet állítólag kábítószer-kereskedők gyújtottak fel egy rendőrségi akció során Rio de Janeiro központjában, Brazíliában, 2026. március 18-án

Az MTI tájékoztatása.

