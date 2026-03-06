Döbbenetes felfedezés: 35 méteres drog-tengeralattjárót találtak az őserdőben

Az ecuadori hadsereg a tengeralattjárót a sűrű erdőkkel borított Cayapas–Mataje természetvédelmi területen fedezte fel. A félmerülő drog-tengeralattjáró fedélzetén több mint 22 ezer liter üzemanyagot találtak, ami arra utal, hogy a csempészek akár több ezer kilométeres útra készültek. A rajtaütés során a katonák egy teljes logisztikai bázist is találtak a közelben, ahol a bűnözők a drogcsempész hajókat készítették fel az indulásra – írja a BBC.

Az ecuadori katonság egy drog-tengeralattjárót fedezett fel az őserdőben – Fotó: BARIS SECKIN / ANADOLU / illusztráció

Drog-tengeralattjárót találtak az őserdőben

A hatóságok lefoglaltak:

hat gyorscsónakot,

hét csónakmotort,

valamint tucatnyi üzemanyaggal teli hordót.

A művelet azonban nem zajlott zökkenőmentesen: a katonák szerint fegyveresek tüzet nyitottak rájuk a rajtaütés során.

Az akcióról kiadott közleményben nem szerepel, hogy bárkit letartóztattak volna, és kábítószert sem találtak a tengeralattjáró fedélzetén.

Ecuadorean troops find 35m-long 'narco-sub' hidden in nature reserve https://t.co/JHwysDJuf3 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 5, 2026

Ecuador harcol a drogkartellek ellen

Az eset különösen érzékeny időszakban történt. Daniel Noboa ecuadori elnök nemrég jelentette be, hogy új szakaszba lép a drogkartellek elleni háború az országban. Ecuador az utóbbi években a nemzetközi drogcsempészet egyik kulcsfontosságú útvonalává vált. Az ország Kolumbia és Peru között fekszik, amelyek a világ legnagyobb kokaintermelői, így a kábítószer gyakran innen indul tovább az Egyesült Államok, Európa vagy akár Ausztrália felé.

Armed Forces found a clandestine camp and a 35-m narco-submarine on Santa Rosa Island in the Cayapas–Mataje mangroves near the Colombian border. The vessel, fueled with 6,000 gallons, was ready for a Pacific drug run; seizure follows intensified US-Ecuador operations. pic.twitter.com/haSRGlXkoF — CrazyClips (@CrazyCrazyclips) March 6, 2026

Az ecuadori kormány egyre szorosabban működik együtt az Egyesült Államokkal a drogkereskedelem visszaszorítása érdekében. Az amerikai haditengerészet például tavaly indította el az „Operation Southern Spear” nevű műveletet, amelynek során már tucatnyi drogcsempész hajót semmisítettek meg a Csendes-óceánon és a Karib-térségben.

