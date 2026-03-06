Döbbenetes felfedezés: 35 méteres drog-tengeralattjárót találtak az őserdőben

Az ecuadori hadsereg a tengeralattjárót a sűrű erdőkkel borított Cayapas–Mataje természetvédelmi területen fedezte fel. A félmerülő drog-tengeralattjáró fedélzetén több mint 22 ezer liter üzemanyagot találtak, ami arra utal, hogy a csempészek akár több ezer kilométeres útra készültek. A rajtaütés során a katonák egy teljes logisztikai bázist is találtak a közelben, ahol a bűnözők a drogcsempész hajókat készítették fel az indulásra – írja a BBC.
Drog-tengeralattjárót találtak az őserdőben
A hatóságok lefoglaltak:
- hat gyorscsónakot,
- hét csónakmotort,
- valamint tucatnyi üzemanyaggal teli hordót.
A művelet azonban nem zajlott zökkenőmentesen: a katonák szerint fegyveresek tüzet nyitottak rájuk a rajtaütés során.
Az akcióról kiadott közleményben nem szerepel, hogy bárkit letartóztattak volna, és kábítószert sem találtak a tengeralattjáró fedélzetén.
Ecuador harcol a drogkartellek ellen
Az eset különösen érzékeny időszakban történt. Daniel Noboa ecuadori elnök nemrég jelentette be, hogy új szakaszba lép a drogkartellek elleni háború az országban. Ecuador az utóbbi években a nemzetközi drogcsempészet egyik kulcsfontosságú útvonalává vált. Az ország Kolumbia és Peru között fekszik, amelyek a világ legnagyobb kokaintermelői, így a kábítószer gyakran innen indul tovább az Egyesült Államok, Európa vagy akár Ausztrália felé.
Az ecuadori kormány egyre szorosabban működik együtt az Egyesült Államokkal a drogkereskedelem visszaszorítása érdekében. Az amerikai haditengerészet például tavaly indította el az „Operation Southern Spear” nevű műveletet, amelynek során már tucatnyi drogcsempész hajót semmisítettek meg a Csendes-óceánon és a Karib-térségben.
