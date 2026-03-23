Teljes sokk: több mint 170 katona bukott meg drogteszten

Az elmúlt években a brit haditengerészet tengeralattjáró-flottájában szolgáló katonák körében több pozitív drogteszt is született. A katonák drogtesztje során kimutatott szerek és az esetek száma komoly aggodalmat váltott ki, különösen azért, mert egyes érintettek nukleáris fegyvereket hordozó egységeken szolgáltak - tájékoztat a Focus.
Milyen drogokat találtak a brit katonáknál?
A jelentések szerint a katonák szervezetében többféle tiltott és szabályozott anyagot mutattak ki:
- kokain;
- kannabisz;
- ecstasy;
- szteroidok;
- benzodiazepinek (nyugtatók).
Mi történt a drogteszten megbukott katonákkal?
A brit haditengerészet szigorúan lépett fel a drogteszten megbukott katonákkal szemben. A legtöbb esetben azonnali elbocsátás és a szolgálati jogviszony megszüntetése történt, ugyanakkor egyes helyzetekben enyhítő körülményeket is figyelembe vettek, és ritkán előfordult, hogy az ügy figyelmeztetéssel zárult.
Milyen szabályok vonatkoznak a drogtesztekre a hadseregben?
A haditengerészet és általában a hadsereg szigorú szabályokat alkalmaz:
- zéró tolerancia a tiltott szerekre;
- rendszeres és szúrópróbaszerű ellenőrzések;
- szolgálat közbeni ellenőrzések lehetősége;
- szigorú fegyelmi eljárások.
Milyen következményei vannak a katonai drogtesztnek?
A pozitív drogteszt komoly következményekkel járhat mind a katonák, mind az alakulat számára: a szolgálati viszony elvesztéséhez és a karrier megszakadásához vezethet, miközben megzavarhatja a csapat működését, fokozott biztonsági kockázatot jelent, és jelentősen növelheti a megmaradt állomány terhelését.
