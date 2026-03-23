Teljes sokk: több mint 170 katona bukott meg drogteszten

Az elmúlt években a brit haditengerészet tengeralattjáró-flottájában szolgáló katonák körében több pozitív drogteszt is született. A katonák drogtesztje során kimutatott szerek és az esetek száma komoly aggodalmat váltott ki, különösen azért, mert egyes érintettek nukleáris fegyvereket hordozó egységeken szolgáltak - tájékoztat a Focus.

A drogteszt után szigorú intézkedések léptek életbe - Képünk illusztráció

Milyen drogokat találtak a brit katonáknál?

A jelentések szerint a katonák szervezetében többféle tiltott és szabályozott anyagot mutattak ki:

kokain;

kannabisz;

ecstasy;

szteroidok;

benzodiazepinek (nyugtatók).

Mi történt a drogteszten megbukott katonákkal?

A brit haditengerészet szigorúan lépett fel a drogteszten megbukott katonákkal szemben. A legtöbb esetben azonnali elbocsátás és a szolgálati jogviszony megszüntetése történt, ugyanakkor egyes helyzetekben enyhítő körülményeket is figyelembe vettek, és ritkán előfordult, hogy az ügy figyelmeztetéssel zárult.

Milyen szabályok vonatkoznak a drogtesztekre a hadseregben?

A haditengerészet és általában a hadsereg szigorú szabályokat alkalmaz:

zéró tolerancia a tiltott szerekre;

rendszeres és szúrópróbaszerű ellenőrzések;

szolgálat közbeni ellenőrzések lehetősége;

szigorú fegyelmi eljárások.

Milyen következményei vannak a katonai drogtesztnek? A pozitív drogteszt komoly következményekkel járhat mind a katonák, mind az alakulat számára: a szolgálati viszony elvesztéséhez és a karrier megszakadásához vezethet, miközben megzavarhatja a csapat működését, fokozott biztonsági kockázatot jelent, és jelentősen növelheti a megmaradt állomány terhelését.

