Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Fotón a bizonyíték! Ennyien voltak Orbán Viktor beszédén, és ennyien a tiszás gyűlésen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

drogteszt

Teljes sokk: több mint 170 katona bukott meg drogteszten

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos botrány rázta meg a brit haditengerészet egyik legérzékenyebb egységét, amely komoly biztonsági kérdéseket vet fel. A drogteszt eredményei több mint 170 katonát érintettek, köztük olyanokat is, akik aktív szolgálatot teljesítettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drogtesztbrit haditengerészetbotrány

Az elmúlt években a brit haditengerészet tengeralattjáró-flottájában szolgáló katonák körében több pozitív drogteszt is született. A katonák drogtesztje során kimutatott szerek és az esetek száma komoly aggodalmat váltott ki, különösen azért, mert egyes érintettek nukleáris fegyvereket hordozó egységeken szolgáltak - tájékoztat a Focus.

A drogteszt után szigorú intézkedések léptek életbe
A drogteszt után szigorú intézkedések léptek életbe - Képünk illusztráció
Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Milyen drogokat találtak a brit katonáknál?

A jelentések szerint a katonák szervezetében többféle tiltott és szabályozott anyagot mutattak ki:

  • kokain;
  • kannabisz;
  • ecstasy;
  • szteroidok;
  • benzodiazepinek (nyugtatók).

Mi történt a drogteszten megbukott katonákkal?

A brit haditengerészet szigorúan lépett fel a drogteszten megbukott katonákkal szemben. A legtöbb esetben azonnali elbocsátás és a szolgálati jogviszony megszüntetése történt, ugyanakkor egyes helyzetekben enyhítő körülményeket is figyelembe vettek, és ritkán előfordult, hogy az ügy figyelmeztetéssel zárult.

Milyen szabályok vonatkoznak a drogtesztekre a hadseregben?

A haditengerészet és általában a hadsereg szigorú szabályokat alkalmaz:

  • zéró tolerancia a tiltott szerekre;
  • rendszeres és szúrópróbaszerű ellenőrzések;
  • szolgálat közbeni ellenőrzések lehetősége;
  • szigorú fegyelmi eljárások.

Milyen következményei vannak a katonai drogtesztnek?

A pozitív drogteszt komoly következményekkel járhat mind a katonák, mind az alakulat számára: a szolgálati viszony elvesztéséhez és a karrier megszakadásához vezethet, miközben megzavarhatja a csapat működését, fokozott biztonsági kockázatot jelent, és jelentősen növelheti a megmaradt állomány terhelését.

Kommandósok csaptak le és számolták fel az országos droghálózatot

Egy hónapokig tartó nyomozás végén látványos akcióval csaptak le a hatóságok egy nógrádi családra. A rajtaütés során a kommandósok egyszerre több helyszínen is megjelentek és felszámolták a kiterjedt hálózatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!