Egy filléres fegyver teljesen átalakítja a háborúkat

A modern hadviselés szerkezete jelentős átalakuláson megy keresztül az elmúlt években. Az alacsony költségű drónok megjelenése új kihívások elé állítja a hagyományos légvédelmi rendszereket és a katonai stratégiákat.
Az alacsony költségű drónok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a modern fegyveres konfliktusokban. A légi fölény korábban elsősorban a fejlett technológiával és jelentős pénzügyi erőforrásokkal rendelkező államok privilégiuma volt, azonban ez az egyensúly fokozatosan átalakul. A pilóta nélküli eszközök tömeges alkalmazása lehetővé teszi, hogy kisebb költségvetésű szereplők is hatékony támadó képességet építsenek ki – tájékoztat a Reuters.

A drónok tömeges alkalmazása új kihívások elé állítja a légvédelmet
Fotó: AFP

Milyen eszközökkel tartja fenn légi fölényét az Egyesült Államok?

Az Egyesült Államok továbbra is jelentős légi kapacitással rendelkezik, amelyet fejlett repülőgépek és támogató rendszerek alkotnak. A bevetett eszközök között szerepelnek:

  • F-15 Eagle vadászgép
  • F-35 Lightning II lopakodó vadászgép
  • F-22 Raptor
  • B-2 Spirit lopakodó bombázó
  • B-1B Lancer stratégiai bombázó
  • EA-18G Growler elektronikai harci repülőgép
  • F/A-18 Hornet
  • A-10 Thunderbolt II

A B-2 bombázók akár 40 000 fontnyi precíziós fegyverzetet képesek szállítani, míg a B-1B Lancer akár 75 000 fontnyi terhet és több cirkálórakétát is hordozhat.

A műveletek során felderítő és támogató repülőgépeket is alkalmaznak, például:

  • P-8A Poseidon
  • RC-135 „Rivet Joint”
  • légtérellenőrző rendszerek
  • C-17 és C-130 szállítógépek

Miért jelentenek fordulópontot a tömegesen bevetett drónok?

Az alacsony költségű drónok alkalmazása új hadviselési modellt hozott létre. Az iráni Shahed-136 típus például viszonylag alacsony, 20 000–50 000 dolláros költséggel gyártható.

A stratégia nem a pontosságra, hanem a mennyiségre épül: egyszerre nagy számú drón indításával próbálják túlterhelni a légvédelmi rendszereket. Egyes konfliktusok során több száz, akár ezer drónt is bevetettek rövid idő alatt.

Az Egyesült Államok felgyorsította saját drónfejlesztési programjait. Ennek egyik példája az FLM-136 LUCAS, amely egy úgynevezett egyirányú támadó drón. A rendszer kialakítása hasonlóságot mutat az iráni fejlesztésekkel, ami a technológiai különbségek csökkenésére utal.

Miért kerül többe a védekezés, mint maga a támadás?

Ez az aránytalanság hosszú távon komoly fenntarthatósági kérdéseket vet fel: miközben egy drón előállítása jellemzően 20–50 ezer dollárba kerül, a megsemmisítésére használt elfogórakéták ára akár több millió dollár is lehet. Ennek következtében a védekezés költségei jelentősen meghaladják a támadó eszközök értékét, amit jól mutat, hogy egyes haditengerészeti műveletek során több milliárd dollár értékű lőszert használtak fel alacsony költségű célpontok ellen.

Milyen új megoldásokkal próbálják kivédeni a dróntámadásokat?

A költségek csökkentése érdekében több alternatív megoldás fejlesztése zajlik:

  • nagy energiájú lézerfegyverek;
  • elektronikai zavarórendszerek;
  • újrahasználható elfogó drónok.

A lézerfegyverek esetében egy lövés költsége akár néhány dollárra csökkenthető, ami jelentős előrelépést jelenthet. Ugyanakkor ezek a rendszerek jelenleg még korlátozottan alkalmazhatók, például hatótávolság, teljesítmény vagy időjárási körülmények miatt.

Hogyan alakítják át a drónok a modern hadviselést?

A közelmúlt konfliktusai azt mutatják, hogy a hadviselés szerkezete gyorsan változik. A hagyományos fegyverrendszerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a pilóta nélküli eszközök. A drónok alkalmazása lehetővé teszi a távoli támadásokat, miközben csökkenti a személyi veszteségek kockázatát. Egy elvesztett drón nem jelent emberélet-veszteséget, és viszonylag alacsony költséggel pótolható.

Az  alacsony költségű drónok elterjedése alapvetően alakítja át a katonai egyensúlyt. A támadás költsége jelentősen csökkent, míg a védekezés költsége növekszik. Ez a tendencia arra kényszeríti a hadseregeket, hogy új technológiákat és stratégiákat fejlesszenek ki a fenntartható védekezés érdekében.

 

