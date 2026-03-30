Egy filléres fegyver teljesen átalakítja a háborúkat

Az alacsony költségű drónok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a modern fegyveres konfliktusokban. A légi fölény korábban elsősorban a fejlett technológiával és jelentős pénzügyi erőforrásokkal rendelkező államok privilégiuma volt, azonban ez az egyensúly fokozatosan átalakul. A pilóta nélküli eszközök tömeges alkalmazása lehetővé teszi, hogy kisebb költségvetésű szereplők is hatékony támadó képességet építsenek ki – tájékoztat a Reuters.

A drónok tömeges alkalmazása új kihívások elé állítja a légvédelmet

Milyen eszközökkel tartja fenn légi fölényét az Egyesült Államok?

Az Egyesült Államok továbbra is jelentős légi kapacitással rendelkezik, amelyet fejlett repülőgépek és támogató rendszerek alkotnak. A bevetett eszközök között szerepelnek:

F-15 Eagle vadászgép

F-35 Lightning II lopakodó vadászgép

F-22 Raptor

B-2 Spirit lopakodó bombázó

B-1B Lancer stratégiai bombázó

EA-18G Growler elektronikai harci repülőgép

F/A-18 Hornet

A-10 Thunderbolt II

A műveletek során felderítő és támogató repülőgépeket is alkalmaznak, például:

P-8A Poseidon

RC-135 „Rivet Joint”

légtérellenőrző rendszerek

C-17 és C-130 szállítógépek

Miért jelentenek fordulópontot a tömegesen bevetett drónok?

Az alacsony költségű drónok alkalmazása új hadviselési modellt hozott létre. Az iráni Shahed-136 típus például viszonylag alacsony, 20 000–50 000 dolláros költséggel gyártható.

A stratégia nem a pontosságra, hanem a mennyiségre épül: egyszerre nagy számú drón indításával próbálják túlterhelni a légvédelmi rendszereket. Egyes konfliktusok során több száz, akár ezer drónt is bevetettek rövid idő alatt.

Az Egyesült Államok felgyorsította saját drónfejlesztési programjait. Ennek egyik példája az FLM-136 LUCAS, amely egy úgynevezett egyirányú támadó drón. A rendszer kialakítása hasonlóságot mutat az iráni fejlesztésekkel, ami a technológiai különbségek csökkenésére utal.

Miért kerül többe a védekezés, mint maga a támadás?

Ez az aránytalanság hosszú távon komoly fenntarthatósági kérdéseket vet fel: miközben egy drón előállítása jellemzően 20–50 ezer dollárba kerül, a megsemmisítésére használt elfogórakéták ára akár több millió dollár is lehet. Ennek következtében a védekezés költségei jelentősen meghaladják a támadó eszközök értékét, amit jól mutat, hogy egyes haditengerészeti műveletek során több milliárd dollár értékű lőszert használtak fel alacsony költségű célpontok ellen.