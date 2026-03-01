Drón semmisítette meg a tartályhajót, másodpercek alatt kellett menekülnie a legénységnek – videó

Hírlevél
39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Támadás ért egy olajszállító hajót Omán közelében, és két drón csapott le a dukmi kereskedelmi kikötőben. A dróntámadásokban összesen öten sérültek meg, az anyagi kár jelentős.
dróntámadástartályhajóOmán

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében – közölték hivatalos szervek az MTI szerint. 

Dróntámadás ért egy tartályhajót Omán közelében (A kép illusztráció.)
Dróntámadás ért egy tartályhajót Omán közelében (A kép illusztráció.) Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében.  

A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.  

Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben – jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.  

A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében.  

A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.  

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen.

Dróntámadások pusztítanak a térségben

Rakéták és dróncsapások rázták meg a Közel-Keletet. Az iráni konfliktus elmélyült. Ali Hamenei ajatollah halála után Irán megtorlást ígért, miközben Washington példátlan erejű válaszcsapást helyezett kilátásba.

 

