Halálos dróntámadás: két külföldi vesztette életét a becsapódáskor

Két ember életét vesztette, amikor egy pilóta nélküli repülőeszköz lezuhant Omán egyik ipari övezetében. A hatóságok szerint a tragédia egy dróntámadás következménye lehet, amely Sohar kormányzóság területén történt. A körülményeket hivatalos vizsgálat keretében tisztázzák.
A Times of Oman információi szerint egy biztonsági forrás arról számolt be, hogy két drónt lőttek le Sohar kormányzóság területén. Az egyik drón az Al Awahi ipari övezetben zuhant le, ami két külföldi állampolgár halálát okozta, és több sérülést is eredményezett. A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens egy dróntámadás következménye lehetett.

A második drón egy nyílt területen csapódott be, ahol sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az illetékes hatóságok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, és hivatalos vizsgálatot indítottak az események körülményeinek tisztázására.

A hatóságok köszönetet mondtak a lakosságnak és az ott élőknek az együttműködésért és az éberségért. A közvéleményt arra kérik, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen fényképeket vagy információkat, és kizárólag a hivatalos forrásokból származó tájékoztatásra hagyatkozzanak.

A tisztviselők hangsúlyozták, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az Ománi Szultánság lakosságának és az ott tartózkodó külföldiek biztonságának biztosítása érdekében.

