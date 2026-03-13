Halálos dróntámadás: két külföldi vesztette életét a becsapódáskor

A Times of Oman információi szerint egy biztonsági forrás arról számolt be, hogy két drónt lőttek le Sohar kormányzóság területén. Az egyik drón az Al Awahi ipari övezetben zuhant le, ami két külföldi állampolgár halálát okozta, és több sérülést is eredményezett. A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens egy dróntámadás következménye lehetett.

A sohari ipari övezetben történt dróntámadás két külföldi életét követelte - Képünk illusztráció

Fotó: Photo by Gazi Samad / Anadolu via AFP

A második drón egy nyílt területen csapódott be, ahol sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az illetékes hatóságok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, és hivatalos vizsgálatot indítottak az események körülményeinek tisztázására.

A hatóságok köszönetet mondtak a lakosságnak és az ott élőknek az együttműködésért és az éberségért. A közvéleményt arra kérik, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen fényképeket vagy információkat, és kizárólag a hivatalos forrásokból származó tájékoztatásra hagyatkozzanak.

A tisztviselők hangsúlyozták, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az Ománi Szultánság lakosságának és az ott tartózkodó külföldiek biztonságának biztosítása érdekében.

Nagy a baj! Brutális dróntámadás érte a repülőteret

Több pilóta nélküli repülőeszköz támadta meg csütörtök reggel Kuvait legfontosabb légikikötőjét. A kuvaiti dróntámadás során ugyan anyagi károk keletkeztek, de a hatóságok szerint személyi sérülés nem történt.

Lángokban a Közel-Kelet: brutális csapások és halálos szenvedés mindenütt

Tizenhárom napja tart a térséget megrázó fegyveres konfliktus, amely egyre több országot érint. Az iráni háború során a harcok, a rakétatámadások és a bombázások is súlyos pusztítást okoznak. A támadások már most sok áldozatot követeltek, és továbbra sem látszik a válság vége.