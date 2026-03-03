Hírlevél
Szörnyű dolog történt Dubajban - erre mit lép Trump? - videók

37 perce
Füst szállt fel az amerikai konzulátus közelében Dubajban, miközben Irán továbbra is amerikai érdekeltségeket vesz célba a Közel-Keleten.
Szemtanúk beszámolói szerint füst emelkedett az amerikai konzulátus közeléből Dubaj városában, az Egyesült Arab Emírségek területén. A hírt a Reuters hírügynökség közölte tanúk beszámolóira hivatkozva.

A közösségi médiában terjedő felvételek – amelyeket az Al Jazeera is hitelesített – szintén füstöt mutatnak az amerikai konzulátus környékén, az iráni támadásokról szóló jelentések után.

A történtek előzménye, hogy korábban támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét a szaúd-arábiai Rijád városában. Ott anyagi károkról számoltak be, azonban személyi sérülés nem történt.

Irán azután fokozta az amerikai érdekeltségek elleni fellépést a térségben, hogy Izrael és az Egyesült Államok halálos kimenetelű támadásokat indított szombaton.

A közel-keleti helyzet továbbra is rendkívül feszült, és a diplomáciai képviseletek elleni támadások újabb eszkalációs kockázatot jelentenek a térségben.

A dubaji médiairoda később közölte: a konzulátus közelében történt „drónnal kapcsolatos incidens” következtében keletkezett tüzet sikerült megfékezni. A hatóságok azonnal reagáltak, és a tájékoztatás szerint nem jelentettek sérülteket.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a helyzetet ellenőrzés alá vonták, a vészhelyzeti egységek gyors beavatkozása megakadályozta a további károkat.

 

