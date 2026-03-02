Holtan találták meg a híres üzletembert Moszkvában

A Mash és a Baza csatornák szerint az üzletember öngyilkosságot követett el, amit az RBC egyik forrása is megerősített.

Dzsabrailov: holtan találták a híres üzletembert Moszkvában

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A beszámolók szerint Dzsabrailovot egy moszkvai szállodában, a Tverszkaja utcában találták meg, mellette egy pisztollyal. A mentők súlyos állapotban, ismeretlen személyként szállították kórházba, ahol később azonosították.

A TASS hírügynökség rendvédelmi forrása közölte: a haláleset kapcsán „nem merült fel bűncselekmény gyanúja”. A hatóságok vizsgálják az öngyilkosság körülményeit.

Umar Dzsabrailov 1958. június 28-án született Groznijban. 1997-ben a Plaza cégcsoport felsővezetője lett, amely több jelentős oroszországi bevásárlóközpontot és ingatlant kezelt, köztük az Ohotnij Rjad és a Szmolenszkij Passage bevásárlóközpontokat, valamint a Rosszija Hotelt.

2004 és 2009 között a Csecsen Köztársaság képviseletében az Oroszországi Föderációs Tanács szenátora volt. A 2000-es orosz elnökválasztáson is indult a „Józan Ész Ereje” kezdeményező csoport tagjaként, ahol a 11. helyen végzett. 2009 és 2013 között Szergej Prihodko elnöki tanácsadó mellett dolgozott tanácsadóként.

2017 augusztusában Dzsabrailov több lövést adott le kitüntetési fegyverével a moszkvai Four Seasons szálloda egyik szobájának mennyezetébe. 2017 novemberében garázdaság miatt bűnösnek találták, és 500 ezer rubel pénzbírságra ítélték. Az ítélet jogerőre emelkedése után kizárták az Egységes Oroszország pártból.