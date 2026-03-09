Egy egyszerű trükk, amely még a bélrák kockázatát is csökkentheti

A szénhidrátok az utóbbi években sok kritikát kaptak, főként az alacsony szénhidráttartalmú diéták miatt. Az egészséges szénhidrátok azonban alapvető szerepet játszanak az energiatermelésben, a bélrendszer működésében és a szervezet általános egészségében – írja a Daily Mail.

A szakértők szerint az egészséges szénhidrátok és a bennük lévő rezisztens keményítő hozzájárulhat a bélrendszer védelméhez, és akár a bélrák kockázatát is csökkentheti.Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Egészséges szénhidrátok: nem a szénhidrát a probléma, hanem a feldolgozott ételek

A szakértők szerint nem maga a szénhidrát a probléma, hanem a nagyon feldolgozott szénhidrátok – például a fehér kenyér, a cukros gabonapelyhek vagy az édességek. Ezekből hiányzik a rost és sok fontos tápanyag.

Ezzel szemben a természetes forrásból származó szénhidrátok – például a teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, hüvelyesek és gyümölcsök – rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat biztosítanak.

A teljes kiőrlésű gabonák előnyei közé tartozik, hogy lassabban emésztődnek, így egyenletesebb vércukorszintet biztosítanak. Emellett támogatják a bélflórát és hosszabb ideig teltségérzetet adnak.

Nagy népességi vizsgálatok szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak teljes értékű szénhidrátforrásokat, alacsonyabb a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

Burgonya: a sokat kritizált, mégis tápláló étel

A burgonya gyakran az első élelmiszer, amelyet sokan elhagynak diéta esetén. Pedig egy közepes sült burgonya körülbelül 160 kalóriát és 4 gramm rostot tartalmaz. Emellett jelentős mennyiségű káliumot, C-vitamint és B-vitaminokat biztosít.

A probléma általában az elkészítés módja.

A főtt burgonya viszonylag alacsony kalóriatartalmú, míg az olajban sült krumpli akár háromszor több kalóriát is tartalmazhat.

A főzési trükk: rezisztens keményítő

A kutatók szerint létezik egy érdekes jelenség: ha a burgonyát, rizst vagy tésztát megfőzik, majd lehűtik, a szénhidrát szerkezete megváltozik. Ez a folyamat rezisztens keményítő kialakulásához vezet.

A burgonya hűtés rezisztens keményítő jelensége azért fontos, mert ez a keményítő nehezebben emészthető, így:

kevesebb kalória szívódik fel

stabilabb vércukorszintet biztosít

táplálja a bélbaktériumokat

Egyes kutatások szerint a rezisztens keményítő bélrák kockázat csökkentésében is szerepet játszhat.