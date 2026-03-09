Egy egyszerű trükk, amely még a bélrák kockázatát is csökkentheti

A szénhidrátok az utóbbi években sok kritikát kaptak, főként az alacsony szénhidráttartalmú diéták miatt. Az egészséges szénhidrátok azonban alapvető szerepet játszanak az energiatermelésben, a bélrendszer működésében és a szervezet általános egészségében – írja a Daily Mail.
Egészséges szénhidrátok: nem a szénhidrát a probléma, hanem a feldolgozott ételek
A szakértők szerint nem maga a szénhidrát a probléma, hanem a nagyon feldolgozott szénhidrátok – például a fehér kenyér, a cukros gabonapelyhek vagy az édességek. Ezekből hiányzik a rost és sok fontos tápanyag.
Ezzel szemben a természetes forrásból származó szénhidrátok – például a teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, hüvelyesek és gyümölcsök – rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat biztosítanak.
A teljes kiőrlésű gabonák előnyei közé tartozik, hogy lassabban emésztődnek, így egyenletesebb vércukorszintet biztosítanak. Emellett támogatják a bélflórát és hosszabb ideig teltségérzetet adnak.
Nagy népességi vizsgálatok szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak teljes értékű szénhidrátforrásokat, alacsonyabb a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.
Burgonya: a sokat kritizált, mégis tápláló étel
A burgonya gyakran az első élelmiszer, amelyet sokan elhagynak diéta esetén. Pedig egy közepes sült burgonya körülbelül 160 kalóriát és 4 gramm rostot tartalmaz. Emellett jelentős mennyiségű káliumot, C-vitamint és B-vitaminokat biztosít.
A probléma általában az elkészítés módja.
A főtt burgonya viszonylag alacsony kalóriatartalmú, míg az olajban sült krumpli akár háromszor több kalóriát is tartalmazhat.
A főzési trükk: rezisztens keményítő
A kutatók szerint létezik egy érdekes jelenség: ha a burgonyát, rizst vagy tésztát megfőzik, majd lehűtik, a szénhidrát szerkezete megváltozik. Ez a folyamat rezisztens keményítő kialakulásához vezet.
A burgonya hűtés rezisztens keményítő jelensége azért fontos, mert ez a keményítő nehezebben emészthető, így:
- kevesebb kalória szívódik fel
- stabilabb vércukorszintet biztosít
- táplálja a bélbaktériumokat
Egyes kutatások szerint a rezisztens keményítő bélrák kockázat csökkentésében is szerepet játszhat.
Zab és teljes kiőrlésű gabonák
A zab az egyik legegészségesebb szénhidrátforrás. Gazdag béta-glükánban, amely segíthet csökkenteni az LDL-koleszterinszintet.
Egy átlagos adag zabkása:
- körülbelül 150 kalória
- 4 g rost
- 5 g fehérje
A barna rizs, árpa és teljes kiőrlésű tészta szintén több rostot tartalmaz, mint a finomított változatok.
Bab és lencse: szénhidrát és fehérje egyszerre
A hüvelyesek – például a lencse vagy a csicseriborsó – a tápanyagban leggazdagabb szénhidrátforrások közé tartoznak.
Kb. 100 gramm főtt lencse nagyjából 115 kalóriát tartalmaz, miközben körülbelül 20 gramm szénhidrátot, 8 gramm rostot és mintegy 9 gramm fehérjét biztosít a szervezet számára.
A gabonákkal együtt fogyasztva teljesebb aminosav-profilt adnak.
Gyümölcs és zöldség: természetes szénhidrátok
Például egy alma körülbelül 95 kalóriát és 4 gramm rostot tartalmaz, míg egy közepes méretű banán több mint 400 milligramm káliumot biztosít a szervezet számára.
A bogyós gyümölcsök és citrusfélék különösen gazdagok polifenolokban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak.
