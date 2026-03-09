Hírlevél
egészséges szénhidrát

Egy egyszerű trükk, amely még a bélrák kockázatát is csökkentheti

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A krumpli, a rizs vagy a kenyér sok diétában tiltólistára kerül. Pedig az egészséges szénhidrátok megfelelő elkészítéssel kifejezetten jót tehetnek az egészségnek.
A szénhidrátok az utóbbi években sok kritikát kaptak, főként az alacsony szénhidráttartalmú diéták miatt. Az egészséges szénhidrátok azonban alapvető szerepet játszanak az energiatermelésben, a bélrendszer működésében és a szervezet általános egészségében – írja a Daily Mail.

A szakértők szerint az egészséges szénhidrátok és a bennük lévő rezisztens keményítő hozzájárulhat a bélrendszer védelméhez, és akár a bélrák kockázatát is csökkentheti.
A szakértők szerint az egészséges szénhidrátok és a bennük lévő rezisztens keményítő hozzájárulhat a bélrendszer védelméhez, és akár a bélrák kockázatát is csökkentheti.Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Egészséges szénhidrátok: nem a szénhidrát a probléma, hanem a feldolgozott ételek

A szakértők szerint nem maga a szénhidrát a probléma, hanem a nagyon feldolgozott szénhidrátok – például a fehér kenyér, a cukros gabonapelyhek vagy az édességek. Ezekből hiányzik a rost és sok fontos tápanyag.

Ezzel szemben a természetes forrásból származó szénhidrátok – például a teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, hüvelyesek és gyümölcsök – rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat biztosítanak.

A teljes kiőrlésű gabonák előnyei közé tartozik, hogy lassabban emésztődnek, így egyenletesebb vércukorszintet biztosítanak. Emellett támogatják a bélflórát és hosszabb ideig teltségérzetet adnak.

Nagy népességi vizsgálatok szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak teljes értékű szénhidrátforrásokat, alacsonyabb a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

Burgonya: a sokat kritizált, mégis tápláló étel

A burgonya gyakran az első élelmiszer, amelyet sokan elhagynak diéta esetén. Pedig egy közepes sült burgonya körülbelül 160 kalóriát és 4 gramm rostot tartalmaz. Emellett jelentős mennyiségű káliumot, C-vitamint és B-vitaminokat biztosít.

A probléma általában az elkészítés módja.

 A főtt burgonya viszonylag alacsony kalóriatartalmú, míg az olajban sült krumpli akár háromszor több kalóriát is tartalmazhat.

A főzési trükk: rezisztens keményítő

A kutatók szerint létezik egy érdekes jelenség: ha a burgonyát, rizst vagy tésztát megfőzik, majd lehűtik, a szénhidrát szerkezete megváltozik. Ez a folyamat rezisztens keményítő kialakulásához vezet.

A burgonya hűtés rezisztens keményítő jelensége azért fontos, mert ez a keményítő nehezebben emészthető, így:

  • kevesebb kalória szívódik fel
  • stabilabb vércukorszintet biztosít
  • táplálja a bélbaktériumokat

Egyes kutatások szerint a rezisztens keményítő bélrák kockázat csökkentésében is szerepet játszhat.

Zab és teljes kiőrlésű gabonák

A zab az egyik legegészségesebb szénhidrátforrás. Gazdag béta-glükánban, amely segíthet csökkenteni az LDL-koleszterinszintet.

Egy átlagos adag zabkása:

  • körülbelül 150 kalória
  • 4 g rost
  • 5 g fehérje

A barna rizs, árpa és teljes kiőrlésű tészta szintén több rostot tartalmaz, mint a finomított változatok.

Bab és lencse: szénhidrát és fehérje egyszerre

A hüvelyesek – például a lencse vagy a csicseriborsó – a tápanyagban leggazdagabb szénhidrátforrások közé tartoznak.

Kb. 100 gramm főtt lencse nagyjából 115 kalóriát tartalmaz, miközben körülbelül 20 gramm szénhidrátot, 8 gramm rostot és mintegy 9 gramm fehérjét biztosít a szervezet számára.

A gabonákkal együtt fogyasztva teljesebb aminosav-profilt adnak.

Gyümölcs és zöldség: természetes szénhidrátok

Például egy alma körülbelül 95 kalóriát és 4 gramm rostot tartalmaz, míg egy közepes méretű banán több mint 400 milligramm káliumot biztosít a szervezet számára.

A bogyós gyümölcsök és citrusfélék különösen gazdagok polifenolokban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak.

