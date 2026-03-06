Öt egészségügyi adat, amit érdemes rendszeresen ellenőrizni

A szakemberek szerint több olyan egészségügyi adat is létezik, amelyet érdemes rendszeresen ellenőrizni, még akkor is, ha a rutin laboreredmények rendben vannak. Ezek a mutatók segíthetnek feltárni például az anyagcsere problémáit, a vitaminhiányt vagy a szív- és érrendszeri kockázatokat.

Orvosok szerint ezek az egészségügyi adatok sokat elárulnak a szervezetünkről

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Öt egészségügyi adat amelyre mindenkinek figyelnie kell

1. Éhgyomri inzulinszint

Az éhgyomri inzulin szintje segíthet felismerni az inzulinrezisztenciát, amely hosszabb távon a 2-es típusú cukorbetegség előszobája lehet. A korai felismerés lehetővé teszi az életmódbeli változtatásokat, amelyek megelőzhetik a betegség kialakulását.

2. D-vitamin szint

A kutatások szerint sok embernél alacsony a D-vitamin szintje. Ez hatással lehet az immunrendszer működésére, a csontok egészségére, valamint a hangulatra is.

3. Ferritin és vashiány

A ferritin érték megmutatja a szervezet vasraktárainak állapotát. Az alacsony szint fáradtságot, gyengeséget, szédülést vagy hajhullást is okozhat.

4. Derékbőség

A szakemberek szerint a derékbőség sok esetben pontosabban jelzi a szív- és érrendszeri kockázatot, mint a testsúly. A hasi zsír ugyanis szoros kapcsolatban állhat a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel és a koleszterinproblémákkal.

5. Szívritmus-variabilitás

Az okosórák és fitneszeszközök egyre gyakrabban mérik a szívritmus-variabilitást (HRV), amely a szívverések közötti apró különbségeket mutatja. A magasabb érték általában jobb fizikai állapotra és stressztűrő képességre utal.

A szakemberek szerint bármilyen egészségügyi adat értelmezését érdemes orvossal egyeztetni, hiszen a laboreredmények csak a teljes egészségi kép részeként adnak pontos képet a szervezet állapotáról.

Cikkünk a New York Post információ alapján készült.

