Öt egészségügyi adat, amit érdemes rendszeresen ellenőrizni

A szakemberek szerint több olyan egészségügyi adat is létezik, amelyet érdemes rendszeresen ellenőrizni, még akkor is, ha a rutin laboreredmények rendben vannak. Ezek a mutatók segíthetnek feltárni például az anyagcsere problémáit, a vitaminhiányt vagy a szív- és érrendszeri kockázatokat.
Öt egészségügyi adat amelyre mindenkinek figyelnie kell
1. Éhgyomri inzulinszint
Az éhgyomri inzulin szintje segíthet felismerni az inzulinrezisztenciát, amely hosszabb távon a 2-es típusú cukorbetegség előszobája lehet. A korai felismerés lehetővé teszi az életmódbeli változtatásokat, amelyek megelőzhetik a betegség kialakulását.
2. D-vitamin szint
A kutatások szerint sok embernél alacsony a D-vitamin szintje. Ez hatással lehet az immunrendszer működésére, a csontok egészségére, valamint a hangulatra is.
3. Ferritin és vashiány
A ferritin érték megmutatja a szervezet vasraktárainak állapotát. Az alacsony szint fáradtságot, gyengeséget, szédülést vagy hajhullást is okozhat.
4. Derékbőség
A szakemberek szerint a derékbőség sok esetben pontosabban jelzi a szív- és érrendszeri kockázatot, mint a testsúly. A hasi zsír ugyanis szoros kapcsolatban állhat a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel és a koleszterinproblémákkal.
5. Szívritmus-variabilitás
Az okosórák és fitneszeszközök egyre gyakrabban mérik a szívritmus-variabilitást (HRV), amely a szívverések közötti apró különbségeket mutatja. A magasabb érték általában jobb fizikai állapotra és stressztűrő képességre utal.
A szakemberek szerint bármilyen egészségügyi adat értelmezését érdemes orvossal egyeztetni, hiszen a laboreredmények csak a teljes egészségi kép részeként adnak pontos képet a szervezet állapotáról.
Cikkünk a New York Post információ alapján készült.
