Ijesztő égi jelenség: sokan hívták a segélyhívót

Az égi jelenség egy körülbelül kétméteres, mintegy héttonnás kis aszteroidához köthető, amely a NASA szerint hatalmas sebességgel lépett be a légkörbe. Az objektum Valley City térsége felett haladt át, majd a légkörben darabokra szakadt – számolt be a Daily Mail.

A különleges égi jelenséget Valley City felett érzékelték

Riadalmat keltett az égi jelenség

A látványt több államból, Pennsylvaniától egészen Ohióig észlelték. Pittsburgh környékén többen is arról számoltak be, hogy egy égő, izzó tárgy szelte át az eget, amely után hangos dörrenés hallatszott.

Egy helyi lakos az interneten azt írta, hogy a jelenség akkora riadalmat keltett, hogy többen a segélyhívót is tárcsázták. Mások arról számoltak be, hogy a robbanás hangját még távolabbi városokban is hallani lehetett.

A szakértők szerint az ilyen események nem számítanak ritkának, azonban az, hogy ennyire sokan és ilyen nagy területen észlelik, már jóval különlegesebbnek számít.

A különleges égi jelenség mindössze néhány percig volt látható, ám ez is elég volt ahhoz, hogy kommentcunamit indítson el a közösségi médiában.