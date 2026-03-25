Ettől rettegett az egész világ - úgy tűnik az Egyesült Államok tényleg megteszi

Az Egyesült Államok megkezdte több ezer ejtőernyős katona átcsoportosítását a Közel-Keletre. Az Egyesült Államok döntése szerint az elit egységek az amerikai hadsereg 82. légiszállítású hadosztályából érkeznek.

A beszámolók szerint körülbelül 2000–3000 katonát küldenek a térségbe az úgynevezett gyorsreagálású erőkből, amelyek akár 18 órán belül bárhol bevethetők a világon.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mely országokban állomásoztatják majd a katonákat, azonban források szerint olyan helyszínekre kerülnek, amelyek közel vannak Iránhoz.

Több ezer katona már úton van

A mostani átcsoportosítással együtt az Egyesült Államok jelentősen növeli katonai jelenlétét a régióban. A már ott tartózkodó mintegy 4500 tengerészgyalogos mellett az új erők bevetésével közel 7000-re emelkedhet az amerikai szárazföldi csapatok száma.

Más becslések szerint ez a szám akár a 10 ezer főt is elérheti a következő hetekben, mivel további egységek is úton vannak hadihajókon a térség felé.

Az úgynevezett „Epic Fury” hadművelet keretében összesen mintegy 50 ezer amerikai katona vesz részt különböző egységekből, beleértve a Közel-Keleten, Európában és az Egyesült Államokban állomásozó erőket is.

Az Egyesült Államok lépése tovább növelheti a feszültséget a térségben, különösen az Irán körüli konfliktus miatt.