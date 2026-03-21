Meghökkentő lépést tett Trump, az egész világ visszatartja a lélegzetét

Az iráni olaj kapcsán új fejlemény látott napvilágot: az Egyesült Államok engedélyezte, hogy a már hajókra rakodott szállítmányok eljussanak a nemzetközi piacokra. Az iráni olaj így rövid időn belül ismét megjelenhet a globális kínálatban.

A döntést Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentette be, aki közölte:

az intézkedés mintegy 140 millió hordó olajat érint. A szállítmányok eredetileg alacsony áron Kínába kerültek volna, azonban a mostani lépés lehetővé teszi, hogy szélesebb körben értékesítsék őket.

A szankciók feloldása ugyanakkor csak ideiglenes: az engedély egy hónapig marad érvényben.

Az árak letörése a cél

Az amerikai kormányzat szerint a lépés célja az energiaárak csökkentése. A bejelentés alapján Washington gyakorlatilag az iráni olajat használja fel arra, hogy nyomást gyakoroljon a piacra, és mérsékelje az árakat.

Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026

Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy ez az intézkedés egy szélesebb stratégia része, amelynek célja a globális kínálat növelése.

Emellett azt is közölte, hogy a Donald Trump vezette adminisztráció összesen akár 440 millió hordó olajat is a piacra juttathat a közeljövőben.

Az iráni olaj körüli döntés újabb jele annak, hogy az energiapiacot egyre inkább geopolitikai eszközként használják a nagyhatalmak.