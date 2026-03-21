Meghökkentő lépést tett Trump, az egész világ visszatartja a lélegzetét

Az iráni olaj kapcsán új fejlemény látott napvilágot: az Egyesült Államok engedélyezte, hogy a már hajókra rakodott szállítmányok eljussanak a nemzetközi piacokra. Az iráni olaj így rövid időn belül ismét megjelenhet a globális kínálatban.
A döntést Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentette be, aki közölte:
az intézkedés mintegy 140 millió hordó olajat érint. A szállítmányok eredetileg alacsony áron Kínába kerültek volna, azonban a mostani lépés lehetővé teszi, hogy szélesebb körben értékesítsék őket.
A szankciók feloldása ugyanakkor csak ideiglenes: az engedély egy hónapig marad érvényben.
Az árak letörése a cél
Az amerikai kormányzat szerint a lépés célja az energiaárak csökkentése. A bejelentés alapján Washington gyakorlatilag az iráni olajat használja fel arra, hogy nyomást gyakoroljon a piacra, és mérsékelje az árakat.
Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy ez az intézkedés egy szélesebb stratégia része, amelynek célja a globális kínálat növelése.
Emellett azt is közölte, hogy a Donald Trump vezette adminisztráció összesen akár 440 millió hordó olajat is a piacra juttathat a közeljövőben.
Az iráni olaj körüli döntés újabb jele annak, hogy az energiapiacot egyre inkább geopolitikai eszközként használják a nagyhatalmak.