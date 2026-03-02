Hírlevél
Az Egyesült Államok és szövetségesei „a vályútól elszakított disznóként” viselkednek a Közel-Keleten – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese az Irán elleni katonai műveletek kapcsán.
Dmitrij Medvegyev az orosz hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott: ez a háború az Egyesült Államok és szövetségesei részéről a globális dominancia fenntartásáról szól – írja a Gazeta.ru.

Egyesült Államok: Medvegyev szerint az USA „a vályútól elszakított disznóként” viselkedik a Közel-Keleten
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

„Ez az Egyesült Államok és szövetségesei háborúja a világuralom megőrzéséért. A disznók nem akarják elhagyni a vályút” – mondta a politikus. A nyilatkozat újabb példája a Medvegyev kemény stílusának, amely az utóbbi időben egyre élesebb hangvételű.

Február 28-án az Egyesült Államok Izraellel együtt katonai műveletet indított Irán ellen. A támadások több várost érintettek, köztük a fővárost is. Az egyik csapás Ali Hámenei legfelsőbb vezető rezidenciáját érte, aki életét vesztette.

Válaszul Teherán rakéta- és dróntámadásokat indított Izrael és az amerikai katonai bázisok ellen a Közel-Keleten.

Március 2-án Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közölte, hogy az „Epic Fury” fedőnevű művelet Irán biztonsági infrastruktúráját célozta, és azt az ország terrorizmus finanszírozására adott válaszként hajtották végre.

Korábban az orosz Szövetségi Tanács is megszólalt a konfliktus várható lezárásának időpontjáról, jelezve, hogy a feszültség gyors csillapodására egyelőre kevés az esély.

 

