Az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból – itt a nyilatkozat

Az Egyesült Államok komoly lépésre készülhet a NATO kapcsán, miután az iráni háború során több szövetséges ország nem nyújtott támogatást Washingtonnak.
Az Egyesült Államok és a NATO kapcsolata új fordulóponthoz érkezhet az iráni konfliktus következményeként. Az amerikai vezetés szerint a szövetségesek viselkedése komoly csalódást okozott, ezért Washington most átfogó felülvizsgálatra készül.

Rocket trails are seen amid a fresh barrage of Iranian missile attacks in the sky above the Israeli center coastal city of Netanya, on March 15, 2026. (Photo by JACK GUEZ / AFP) / Attention editors: Photo taken with approval from the Ministry of Culture and Islamic Guidance (Ershad) -- AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
Az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból - itt a nyilatkozat Fotó: JACK GUEZ / AFP

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára „nagyon csalódást keltő” volt a NATO-tagállamok reakciója az Irán elleni hadműveletek idején.

Rubio kiemelte: több ország – köztük Spanyolország – nem engedélyezte, hogy az amerikai erők használják a területükön található katonai bázisokat. Ez komoly akadályt jelentett a hadműveletek során, és felvetette a kérdést, mennyire működik valójában a szövetség.

NATO vita: Washington új irányt keres

A kialakult NATO vita rávilágított arra, hogy az együttműködés nem minden helyzetben kölcsönös. Rubio szerint a szövetség egyik legnagyobb előnye éppen a bázisokhoz való hozzáférés lenne, azonban ha ezt az Egyesült Államok nem kapja meg kritikus helyzetben, akkor az egész rendszer értelme megkérdőjeleződik.

A külügyminiszter nyíltan fogalmazott: ha az Egyesült Államok védi Európát, de cserébe nem kap támogatást, akkor újra kell gondolni a jelenlegi struktúrát.

Irán árnyékában átalakulhat a szövetség

Az Irán elleni háború tehát nemcsak katonai, hanem politikai következményekkel is járhat. Washington jelezte, hogy a műveletek lezárása után teljes körűen át fogja tekinteni a NATO működését és az együttműködés feltételeit.

Ez a folyamat akár jelentős változásokat is hozhat a transzatlanti kapcsolatokban, és hosszú távon meghatározhatja az Egyesült Államok és európai szövetségesei viszonyát.

A most kialakult helyzet egyértelművé tette: a NATO vita nem csupán politikai nézeteltérés, hanem a szövetség jövőjét érintő stratégiai kérdés.

 

