Az Egyesült Államok és a NATO kapcsolata új fordulóponthoz érkezhet az iráni konfliktus következményeként. Az amerikai vezetés szerint a szövetségesek viselkedése komoly csalódást okozott, ezért Washington most átfogó felülvizsgálatra készül.

Az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból - itt a nyilatkozat

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára „nagyon csalódást keltő” volt a NATO-tagállamok reakciója az Irán elleni hadműveletek idején.

Rubio kiemelte: több ország – köztük Spanyolország – nem engedélyezte, hogy az amerikai erők használják a területükön található katonai bázisokat. Ez komoly akadályt jelentett a hadműveletek során, és felvetette a kérdést, mennyire működik valójában a szövetség.

NATO vita: Washington új irányt keres

A kialakult NATO vita rávilágított arra, hogy az együttműködés nem minden helyzetben kölcsönös. Rubio szerint a szövetség egyik legnagyobb előnye éppen a bázisokhoz való hozzáférés lenne, azonban ha ezt az Egyesült Államok nem kapja meg kritikus helyzetben, akkor az egész rendszer értelme megkérdőjeleződik.

A külügyminiszter nyíltan fogalmazott: ha az Egyesült Államok védi Európát, de cserébe nem kap támogatást, akkor újra kell gondolni a jelenlegi struktúrát.

Irán árnyékában átalakulhat a szövetség

Az Irán elleni háború tehát nemcsak katonai, hanem politikai következményekkel is járhat. Washington jelezte, hogy a műveletek lezárása után teljes körűen át fogja tekinteni a NATO működését és az együttműködés feltételeit.

Ez a folyamat akár jelentős változásokat is hozhat a transzatlanti kapcsolatokban, és hosszú távon meghatározhatja az Egyesült Államok és európai szövetségesei viszonyát.

A most kialakult helyzet egyértelművé tette: a NATO vita nem csupán politikai nézeteltérés, hanem a szövetség jövőjét érintő stratégiai kérdés.