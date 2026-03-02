Kiderült: ezért zuhannak le sorban az amerikai vadászgépek

Hírlevél
Az Egyesült Államok központi parancsnoksága közölte, hogy Kuvait légvédelme tévedésből lelőtt három F-15E Strike Eagle vadászgépet. A pilóták mindannyian biztonságosan katapultáltak, és jelenleg stabil állapotban vannak.
Kuvait légvédelme tévedésből lőtt le a három amerikai F-15E vadászgépet. A központi parancsnokság (CENTCOM) szerint mind a hat fős személyzet biztonságban kimenekült, és mindenki stabil állapotban van.

Az Egyesült Államok köszönetét fejezte ki a kuvaiti védelmi erőknek a gyors reagálásért és jelenleg is zajló katonai műveletben nyújtott támogatásért. A hivatalos közlemény szerint az eset okát vizsgálják, és további információk a rendelkezésre állásuk szerint kerülnek nyilvánosságra.

Korábban megírtuk, hogy Kuvait területén több amerikai vadászgép zuhant le rövid időn belül. Az egyik esetben egy F-15E Strike Eagle zuhant, de a pilóták sikeresen katapultáltak, és jelenleg biztonságban vannak. A kuvaiti védelmi minisztérium megerősítette a több incidens tényét, és együttműködik az Egyesült Államokkal a pontos okok feltárásában. A történtek rámutatnak az F-15E lelövése kockázataira, valamint a térség légvédelmi rendszereinek érzékenységére. A videót ITT tekintheti meg.

 

