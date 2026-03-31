Öt érdekesség az Eiffel toronyról, amit kevesen ismernek

Az Eiffel-torony 1889-ben készült el a párizsi világkiállításra, a francia forradalom századik évfordulójára. Gustave Eiffel mérnök monumentális terve azonban korántsem aratott osztatlan sikert: írók, festők és építészek nyílt levélben tiltakoztak a „városképet elcsúfító vasóriás” ellen. Sokan ideiglenes építménynek tekintették, amelyet húsz év után le is akarnak bontani.
Az évtizedek során a torony Párizs és talán egész Franciaország legfőbb jelképévé vált. Hírességek generációi fényképezkedtek előtte – művészek, filmsztárok, sportolók –, miközben a bátrabbak elképesztő artistamutatványok és kaszkadőrakciók helyszínéül választották. Volt már lépcsőfutóverseny, kötéltánc és ejtőernyős ugrás is a tornyon.
Ma évente több millió látogatót vonz, esti kivilágítása pedig a világ egyik legismertebb látványává vált. Az egykor gyűlölt vasszerkezetből ikon lett – bizonyítva, hogy az idő néha a legnagyobb kritikusok véleményét is felülírja.
5 érdekesség az Eiffel-toronyról
1. Nem maga Eiffel rajzolta a terveket
Bár a torony neve szorosan összeforrt Gustave Eiffel nevével, a konkrét terveket valójában két mérnök, Maurice Koechlin és Émile Nouguier készítette el. A végső formát Stephen Sauvestre építész segítségével alakították ki.
2. Világhírű vendégek a megnyitón
Az Eiffel-tornyot 1889-ben, a párizsi világkiállításon adták át, ahol számos neves vendég is megjelent. A brit uralkodó mellett még Buffalo Bill is részt vett az eseményen, ami jól mutatja, milyen nemzetközi figyelem övezte már akkor is az építményt.
3. Meglepően kevés raktárhely
A toronyban nagyon korlátozott a tárolási lehetőség, ezért a működéséhez szükséges árukat naponta szállítják. A szuvenírekből több tonnányit, az éttermek és bárok ellátásához pedig akár 6–8 tonna élelmiszert is fel kell juttatni.
4. Egy különös „házasság” története
Egy amerikai nő, Erika LaBrie 2007-ben jelképes ceremónia keretében „összeházasodott” az Eiffel-toronnyal. A nő nyíltan beszélt arról, hogy érzelmileg kötődik az építményhez, ami világszerte nagy visszhangot váltott ki.
5. Éjszakai fotózás jogi kérdései
Kevesen tudják, de az Eiffel-torony éjszakai kivilágítása külön művészeti alkotásnak számít. Emiatt bizonyos esetekben a róla készült éjszakai fotók felhasználása jogi korlátozások alá eshet, mivel a világítás szerzői jogi védelem alatt áll.
Szenzációs hírt jelentettek be Párizsban – 20 éve nem volt erre példa
Renoir egyik híres remekműve, az amerikai gyűjteményben őrzött Déjeuner des canotiers (A csónakos társaság ebédje) című festmény a párizsi Musée d’Orsay-ban, az impresszionista mesternek szentelt kettős kiállításon látható március közepétől. A párizsi múzeum egyik igazgatója szerint óriási esemény, hogy Franciaországban lesz látható a Renoir-alkotás.