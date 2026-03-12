3 nap alatt javulhatnak a tünetek – ezt ajánlják ekcéma ellen

Hírlevél
A száraz, irritált bőr sok ember mindennapjait megnehezíti, különösen ekcéma esetén. Szakértők szerint egy meglepően egyszerű természetes módszer is segíthet ekcéma ellen.
Az egészségügyi és természetgyógyászati szakértők szerint a bőrnyugtató megoldások között egyre többször említik a fekete teát is. Az ekcéma ellen alkalmazott teaborogatás segíthet csökkenteni az irritációt, különösen száraz vagy enyhén sérült bőrfelületeken.

Ekcéma ellen: egy egyszerű fekete teás módszer segíthet a bőrnyugtatásban
Ekcéma ellen: egy egyszerű fekete teás módszer segíthet a bőrnyugtatásban
Fotó: MUTHIA ASHIFA SALSABELLA / Unsplash

Hogyan segíthet a fekete tea borogatás ekcéma ellen?

A módszer egyszerű: a fekete teát a szokásos módon kell elkészíteni, majd hagyni kihűlni. Ezután egy kis gézlapot vagy borogatást kell a teába mártani, és körülbelül 20 percig a problémás bőrfelületre helyezni.

A szakértők szerint kíméletesebb lehet a második teafőzet használata, mert ez enyhébb, így az érzékeny bőr számára is jobban tolerálható.

A fekete tea nemcsak ital, a bőrnek is jót tehet
A fekete tea nemcsak ital, a bőrirritációra is jó lehet
Fotó: Lucas George Wendt / Unsplash

A borogatás alkalmazása

A fekete teás borogatás akár naponta többször, legfeljebb öt alkalommal is alkalmazható. A kezelés után érdemes zsírosabb hidratáló krémet használni, hogy a bőr megőrizze nedvességtartalmát.

A Schleswig-Holstein Egyetemi Klinika kutatása szerint az ekcémás tünetek már három nap után átlagosan 70 %-kal javulhatnak. A fekete tea csersavai segíthetnek csökkenteni a gyulladást és megnyugtatni az irritált bőrfelületet – számolt be a Focus Online.

