17 éves diáklányt ölt meg egy elefánt

A lány a madikeri St Michael’s College hallgatója volt. A beszámolók szerint busszal érkezett vissza a közeli faluba, majd gyalog indult haza, amikor az elefánt hátulról rátámadt. A támadás olyan gyorsan történt, hogy a közelben tartózkodó családtagok sem tudtak közbelépni – írja a People.

Újabb elefánttámadásban halt meg egy fiatal indiai lány (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Egyre több halálos támadás köthető az elefántokhoz Indiában

A lány édesanyja, Devaki állítólag hallotta gyermeke sikolyait, és segítségért kiáltott, míg édesapja, Girish éppen a motorkerékpárját parkolta le a közelben. Mire visszatért, lányát vértócsában találta.

Az áldozatot az elefánt halálra taposta.

A halál pontos időpontjáról eltérő információk jelentek meg, van aki úgy tudja, a lány a helyszínen életét vesztette, addig más arról számolt be, hogy a kórházba szállítás közben halt meg. A tragédiát követően boncolást végeztek a madikeri állami kórházban. A helyi erdészeti hatóság képviselője, Abhishek felkereste a gyászoló családot, és tájékoztatta őket arról, hogy megkísérlik befogni a támadásért felelős elefántot. Az eset komoly felháborodást váltott ki a térségben. A falubeliek tiltakozást szerveztek, és a hatóságok határozottabb fellépését követelték a vadon élő állatok okozta incidensek megelőzése érdekében.

A demonstráció ideiglenesen megbénította a Mysuru és Bantwal közötti 275-ös országutat is.

A brit sajtóértesülések szerint a karnatakai kormány 20 millió rúpiás (73 millió forint) kártérítést ítélt meg a családnak. Az állami erdészeti hivatal adatai alapján az elmúlt öt évben legalább 254 ember vesztette életét vadon élő állatok támadása következtében Karnatakában, közülük 42-en 2024 és 2025 között. A halálesetek mintegy 70 százalékáért elefántok, tigrisek és leopárdok voltak felelősek. A mostani tragédia ismét ráirányította a figyelmet az ember és a vadon élő állatok közötti konfliktusok súlyosbodására az indiai államban, ahol a lakott területek és a természetes élőhelyek egyre gyakrabban kerülnek közvetlen érintkezésbe. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kiderült, hogy ki volt a Srí Lanka-i elefánttámadás magyar áldozata.