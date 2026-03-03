Mindenki ezt issza, de tényleg kell az elektrolit?

Az elektrolit olyan elektromosan töltött ásványi anyag, amely kulcsszerepet játszik a hidratálás és a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában. A nátrium, a kálium és a magnézium segíti a sejtek közötti egyensúly fenntartását, támogatja az izomműködést és az idegrendszeri folyamatokat. Intenzív izzadás során ezek az anyagok távoznak a szervezetből, ezért bizonyos helyzetekben indokolt lehet az elektrolitpótlás. Máskor azonban a vesék hatékonyan szabályozzák az egyensúlyt, és a felesleg egyszerűen kiürül - tájékoztat az AP News.

Az elektrolit pótlása intenzív edzés után lehet indokolt - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Kinek van szüksége elektrolitpótlásra?

Az elektrolitpótlás elsősorban azoknak ajánlott, akik hosszan tartó, intenzív fizikai terhelésnek vannak kitéve, például maratoni futóknak vagy extrém hőségben dolgozóknak. Két óránál rövidebb, mérsékelt intenzitású mozgás esetén általában elegendő a vízzel történő hidratálás. Az állóképességi sportolók jelentős folyadékpótlás mellett nátriumot is veszítenek, ami izomgörcsöt, fáradtságot okozhat. Ilyenkor az elektrolitital segíthet helyreállítani az egyensúlyt. A legtöbb egészséges ember azonban a napi táplálkozás során elegendő nátriumhoz, káliumhoz és magnéziumhoz jut.

Mennyi elektrolitot veszítünk izzadás során?

Erős izzadás közben nemcsak víz, hanem jelentős mennyiségű nátrium is távozik a szervezetből. Egy intenzív sporttevékenység során akár a testsúly 2 százaléka is elveszhet folyadék formájában, ami már érezhető teljesítménycsökkenést okozhat. A veszteség mértéke egyénenként eltérő: vannak, akik kifejezetten „sósan” izzadnak, így több nátriumot veszítenek. A kálium és a magnézium szintén csökkenhet, de kisebb arányban. Éppen ezért az elektrolitpótlás személyre szabott kérdés, nem pedig általános egészségmegőrző rutin.

Egészséges-e minden nap elektrolititalt inni?

Szakértők szerint a napi rendszerességű elektrolitital-fogyasztás a legtöbb ember számára nem szükséges. Ha nincs jelentős izzadás vagy fizikai megterhelés, a plusz nátrium és cukor bevitele felesleges lehet. Sok termék tartalmaz cukrot, amely elősegíti a nátrium gyors felszívódását, de egy átlagos, nem sportoló embernél erre nincs szükség. A túlzott káliumbevitel pedig akár veszélyes is lehet. Általános hidratálás céljából a víz továbbra is megfelelő választás.