Elütötte a volt minisztert egy gépkocsi, miközben ikreit vitte egy elektromos rolleren

A fővárosi közlekedési rendőrség közlése szerint körülbelül 08:50 órakor a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés a balesetről. „A helyszínre érkező közlekedési rendőrök megállapították, hogy a bejelentés valós, és egy olyan balesetről van szó, amelyben egy gépjármű és egy elektromos roller volt érintett. Az első adatok szerint az elektromos roller vezetője egy 42 éves férfi, aki két kiskorút szállított a rolleren” – írta közleményében a rendőrség, amit a news.ro-ra hivatkozva a Maszol tett közzé.

A románok korábbi minisztere és két gyermeke utazott az elektromos rolleren a közlekedési baleset során – Fotó: government.nl / illusztráció

Az elektromos rolleren a volt miniszter utazott a két gyerekével

A rolleren a két gyermekkel együtt tartózkodó személy Ilan Laufer volt miniszter volt. A baleset következtében senkit sem kellett kórházba szállítani. „Mivel kizárólag anyagi kár keletkezett, az érintett személyeket a kisebb balesetekkel foglalkozó osztályhoz irányították az ügy rendezése érdekében. Mindkét járművezetőt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények nulla értéket mutattak” – tette hozzá a forrás.

A politikus korábban is karambolozott a családjával

2023 augusztusában Laufer és családja érintett volt egy másik közlekedési balesetben a Prahova megyei Campina városában, amikor Laufer autója egy fának, majd egy másik járműnek ütközött, amelyet éppen próbált elkerülni. Az autóban Laufer, felesége és két gyermeke tartózkodott, a legsúlyosabban a fia, Nathaniel sérült meg.

