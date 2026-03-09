Újabb ország keményített be, nincs több online pornó 18 év alatt

Az új szabályozás szerint az életkor-ellenőrzés keretében a platformoknak komolyabb azonosítási rendszereket kell bevezetniük. Ez jelenthet arcfelismerést, digitális személyazonosítót vagy akár bankkártyás ellenőrzést is, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá a felnőtteknek szánt tartalmakhoz – írja a BBC.

Az új szabályok szerint életkor-ellenőrzés nélkül már nem lehet belépni a felnőtt tartalmakat kínáló oldalakra Ausztráliában Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Életkor-ellenőrzés jön az internetes felnőtt tartalmaknál

A szabályozás minden nagy online platformot érint – a keresőmotoroktól és közösségi oldalaktól kezdve a pornóoldalakig és az AI-chatbotokig. A cégeknek „érdemi lépéseket” kell tenniük annak érdekében, hogy a kiskorúak ne találkozzanak szexuális vagy erőszakos tartalmakkal az interneten.

A hatóságok szerint a lépésre azért volt szükség, mert a kutatások azt mutatják, hogy minden harmadik 10–17 éves gyerek látott már online szexuális képeket vagy videókat.

A vizsgálatok szerint a fiatalok több mint 70 százaléka találkozott erőszakot, önkárosítást vagy öngyilkosságot bemutató tartalommal is.

Az új szabályok szerint a platformoknak hétfőtől szigorúbb azonosítási módszereket kell alkalmazniuk. Ezek közé tartozhat az arcfelismerés, a digitális személyazonosító használata vagy akár a bankkártya-adatok megadása.

A szabályozás hatása már most érezhető: több pornóoldal — köztük a RedTube, a YouPorn és a Tube8 — leállította az ausztrál felhasználók regisztrációját és hozzáférését.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozás nem biztos, hogy teljesen megállítja a fiatalokat. Sokan VPN-eket használhatnak, vagy más országokból elérhető oldalakat kereshetnek fel.

