Elhagyott poggyászok: hihetetlen, mit hagynak hátra az utasok a repülőtéren

Egy friss jelentés szerint a repülőtéren elhagyott poggyászok tartalma között szamurájkardok, meteoritok és több tízezer dollárt érő luxuscikkek is voltak – írja a NewYork Post.

Az elhagyott poggyászok között meteorit, szamurájkard és több millió forintot érő ékszerek is előkerültek a repülőtereken Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szamurájkard, robot és meteorit az elhagyott poggyászok között

Az elhagyott poggyászok feldolgozásával foglalkozó amerikai Unclaimed Baggage minden évben közzéteszi, milyen különleges tárgyakat találtak az elveszett csomagokban. Bár a legtöbb csomag végül visszakerül a tulajdonosához, néhány repülőtéren elhagyott poggyász végül a céghez kerül.

A legérdekesebb repülőtéri talált tárgyak között idén is egészen meglepő dolgok szerepeltek.

A top 10 legkülönlegesebb lelet például:

egy teljesen működő robot

egy bionikus térd

egy meteorit

tűzzsonglőr eszközök

egy egyunciás tiszta aranyrúd

egy méhészruha

aranyozott golfütők

egy teak didzseridu hangszer

valamint egy komplett szamurájkard-készlet

Az elhagyott poggyászban talált meteorit:

Luxusékszerek is előkerültek az elhagyott poggyászokból

Az elveszett bőrönd tartalma sokszor nemcsak furcsa, hanem rendkívül értékes is.

A legdrágább megtalált tárgyak között szerepelt:

A jelentés szerint az elveszett bőrönd tartalma sokszor nemcsak furcsa, hanem rendkívül értékes is. Az elhagyott poggyászok között például előkerült egy fehér gyémánt fülbevaló is, amelynek értékét több mint 15 millió forintra becsülték.

Találtak egy különleges Rolex karórát is, amely rozsdamentes acélból és 18 karátos sárga aranyból készült, gyémánt számlappal. Ennek az értéke nagyjából 12–13 millió forint körül lehet.

Az értékes tárgyak között szerepelt egy professzionális Tosca basszusklarinét is, amelynek ára körülbelül 6 millió forint, valamint egy luxus Balenciaga bőrdzseki, amely nagyjából 4,5 millió forintot ér.

A lista egyik legérdekesebb darabja egy ipari hőkamera volt, amelynek értéke meghaladja a 4 millió forintot.

A szakértők szerint az ilyen drága tárgyak felbukkanása jól mutatja, mennyi különleges és értékes holmi lapulhat az elhagyott poggyászok mélyén.

Egészen bizarr dolgok is lapultak a bőröndökben

Az elhagyott poggyászok néha olyan tárgyakat rejtenek, amelyek szinte hihetetlenek. A furcsább leletek között volt például: