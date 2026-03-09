Elhagyott poggyászok: hihetetlen, mit hagynak hátra az utasok a repülőtéren

Egy friss jelentés szerint a repülőtéren elhagyott poggyászok tartalma között szamurájkardok, meteoritok és több tízezer dollárt érő luxuscikkek is voltak – írja a NewYork Post.
Szamurájkard, robot és meteorit az elhagyott poggyászok között
Az elhagyott poggyászok feldolgozásával foglalkozó amerikai Unclaimed Baggage minden évben közzéteszi, milyen különleges tárgyakat találtak az elveszett csomagokban. Bár a legtöbb csomag végül visszakerül a tulajdonosához, néhány repülőtéren elhagyott poggyász végül a céghez kerül.
A legérdekesebb repülőtéri talált tárgyak között idén is egészen meglepő dolgok szerepeltek.
A top 10 legkülönlegesebb lelet például:
- egy teljesen működő robot
- egy bionikus térd
- egy meteorit
- tűzzsonglőr eszközök
- egy egyunciás tiszta aranyrúd
- egy méhészruha
- aranyozott golfütők
- egy teak didzseridu hangszer
- valamint egy komplett szamurájkard-készlet
Az elhagyott poggyászban talált meteorit:
Luxusékszerek is előkerültek az elhagyott poggyászokból
Az elveszett bőrönd tartalma sokszor nemcsak furcsa, hanem rendkívül értékes is.
A legdrágább megtalált tárgyak között szerepelt:
A jelentés szerint az elveszett bőrönd tartalma sokszor nemcsak furcsa, hanem rendkívül értékes is. Az elhagyott poggyászok között például előkerült egy fehér gyémánt fülbevaló is, amelynek értékét több mint 15 millió forintra becsülték.
Találtak egy különleges Rolex karórát is, amely rozsdamentes acélból és 18 karátos sárga aranyból készült, gyémánt számlappal. Ennek az értéke nagyjából 12–13 millió forint körül lehet.
Az értékes tárgyak között szerepelt egy professzionális Tosca basszusklarinét is, amelynek ára körülbelül 6 millió forint, valamint egy luxus Balenciaga bőrdzseki, amely nagyjából 4,5 millió forintot ér.
A lista egyik legérdekesebb darabja egy ipari hőkamera volt, amelynek értéke meghaladja a 4 millió forintot.
A szakértők szerint az ilyen drága tárgyak felbukkanása jól mutatja, mennyi különleges és értékes holmi lapulhat az elhagyott poggyászok mélyén.
Egészen bizarr dolgok is lapultak a bőröndökben
Az elhagyott poggyászok néha olyan tárgyakat rejtenek, amelyek szinte hihetetlenek. A furcsább leletek között volt például:
Az elhagyott poggyászok között azonban nemcsak értékes, hanem egészen bizarr tárgyak is előkerültek. A jelentés szerint találtak például egy hatalmas kitömött libát, valamint egy taxidermia szarvasformát, amelyet preparálási célokra használnak.
Előkerült egy különleges tatubőrből készült táska is, de akadt olyan bőrönd is, amelyet teljes egészében patkányméreggel töltöttek meg. A furcsaságok sorát egy műanyag csontváz és egy teljes szardíniás konzervcsomag zárta.
A szakértők szerint az ilyen különleges tárgyak jól mutatják, milyen meglepő dolgok kerülhetnek elő az elhagyott poggyászok mélyéről.
Az elveszett poggyász az utazók rémálma, de van megoldás
Néhány légitársaság új szolgáltatást vezet be, amivel megkönnyíti az elveszett csomagok megtalálását. Így egyre kevesebb lesz az elveszett poggyász.
Az elveszett poggyászok nyara az idei
A The Guardian számolt be róla, hogy a munkaerőhiány igazi böröndkáoszhoz vezetett a világ legnagyobb repterein. Mások egyenesen az elveszett poggyászok nyarának nevezik az ideit, ez azonban sovány vigasz azok számára, akik egy-egy út után hosszú órákig várnak a böröndjeikre, rosszabb esetben pedig meg sem kapják azokat.