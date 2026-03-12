Egy éjszaka alatt kékült el a férfi – nem hiszi el, mi okozta az esetet!

Komoly ijedséget okozott egy 42 éves brit férfi szokatlan elkékülése, miután egy reggel tetőtől talpig kék színben ébredt. Tommy Lynch barátja azonnal kórházba vitte, mert attól tartott, hogy súlyos egészségügyi problémáról van szó. Az orvosok gyorsan ellátták, oxigént adtak neki, majd egy egyszerű vizsgálat során kiderült: a különös elszíneződést valójában az új, kimosatlan ágynemű festéke okozta.

Tommy Lynch elkékülés miatt fordult azonnal orvoshoz

Fotó: Tommy Lynch / SWNS

Elkékülés: Egy éjszaka alatt „Avatar” lett

A Derbyshire megyében élő építőmunkás két éjszakát töltött új, sötétkék ágyneműjében, amikor egy délután arra ébredt, hogy a bőre kék színű lett.

Elmondása szerint barátja azonnal megijedt, amikor meglátta. A férfi rendkívül fáradtnak érezte magát, ezért úgy döntöttek, hogy a biztonság kedvéért kórházba mennek. A sürgősségin az orvosok is megdöbbentek a látványon:

a férfi elmondása szerint még a személyzet is azt mondta, ritkán látnak ilyen színű beteget.

Még az orvosok se nagyon tapasztaltak ezelőtt ilyen tüneteket

Fotó: Tommy Lynch / SWNS

Egy alkoholos törlőkendő oldotta meg a rejtélyt

A fordulat akkor következett be, amikor az egyik orvos vérvétel előtt alkoholos kendővel letörölte a férfi karját. A törlőkendő azonnal kék színű lett.Ekkor derült ki, hogy az elkékülés oka a frissen vásárolt ágynemű festéke volt, amely a bőrre került, mert a lepedőt használat előtt nem mosták ki.

A férfi később elmondta, hogy rendkívül kellemetlenül érezte magát a félreértés miatt, ugyanakkor az orvosok jókedvűen fogadták a szokatlan történetet.

Ez az ágynemű okozta a riadalmat

Fotó: SWNS / Tommy Lynch / SWNS

Egy hétbe telt, mire eltűnt a kék szín

Tommy Lynch szerint a bőréről nem volt könnyű eltávolítani a festéket. Több napig tartott, mire a kék elszíneződés teljesen eltűnt, és közben a fürdővíz is folyamatosan kék lett.

A férfi azóta egy fontos tanulságot is levont az esetből:

az új ágyneműt mindig érdemes kimosni használat előtt.

Az esetről a New York Post számolt be.

