Sokk a tévénézőknek: a dögös híradóst egy nappal a születésnapja előtt rúgták ki

Ellina Abovian sok néző számára nemcsak ismert televíziós riporter volt, hanem az egyik legfeltűnőbb és legszexibb arca is a KTLA csatornának. A dögös megjelenésű újságíró több mint tíz éven át dolgozott a televíziónál, ezért teljes sokként érte, amikor egyik napról a másikra közölték vele: véget ér a munkája – írja a NewYorkPost.

Ellina Abovian szexi amerikai tévériporter, aki több mint egy évtized után váratlanul távozott a KTLA csatornától Fotó: Photo by Amanda Edwards/Getty Images

Ellina Abovian sokkoló pillanata: így tudta meg, hogy kirúgták

A 40 éves riporter később a podcastjában mesélte el, milyen érzés volt, amikor behívták a vezetőséghez. Elmondása szerint az egész helyzet annyira váratlan volt, hogy percekig fel sem fogta, mi történik körülötte.

„Ott ültem, és egyszerűen nem akartam elhinni. Arra gondoltam, hogy ez nem lehet az a pillanat, amikor véget ér minden” — mondta.

A nézők által kedvelt, karizmatikus és sokak szerint kifejezetten szexi riporter arról beszélt, hogy a megbeszélésen alig tudott megszólalni.

Egy mondat, ami mindent elmondott

A találkozón végül egyetlen dolgot mondott a főnökeinek.

Ellina Abovian a vezetőire nézett, és azt mondta: nehéz megértenie, hogy pont őt választották a leépítésnél, miközben egyedül neveli két gyermekét.

A riporter hangsúlyozta, hogy nem akarta mások helyzetét kisebbíteni, de számára különösen fájdalmas volt a döntés.

A kirúgás ráadásul a lehető legrosszabbkor érkezett: mindössze egy nappal a születésnapja előtt.

Egy teljesen átlagos napból lett sokk

A nap egyébként teljesen hétköznapinak indult. A riporter éppen a Los Angeles-i repülőtéren dolgozott egy riporton, amikor feltűnt neki, hogy nem a megszokott operatőrrel dolgozik.

Helyette az a kolléga érkezett, akivel még a karrierje elején, San Diegóban dolgozott együtt. Abovian szerint furcsa, már-már sorsszerű pillanat volt, mintha egy kör bezárult volna.

Nem sokkal később hívást kapott a főnökétől, hogy beszélni szeretne vele — ekkor derült ki, hogy elbocsátják.

A múlt sebei is felszakadtak

„Gyerekként azt láttam, hogy egyetlen fizetés választ el attól, hogy minden eltűnjön. Amikor most én vagyok a szülő, és velem történik ilyesmi, az nagyon erős érzéseket hoz elő” — mondta.