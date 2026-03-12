Sokk a tévénézőknek: a dögös híradóst egy nappal a születésnapja előtt rúgták ki

Ellina Abovian sok néző számára nemcsak ismert televíziós riporter volt, hanem az egyik legfeltűnőbb és legszexibb arca is a KTLA csatornának. A dögös megjelenésű újságíró több mint tíz éven át dolgozott a televíziónál, ezért teljes sokként érte, amikor egyik napról a másikra közölték vele: véget ér a munkája – írja a NewYorkPost.
Ellina Abovian sokkoló pillanata: így tudta meg, hogy kirúgták
A 40 éves riporter később a podcastjában mesélte el, milyen érzés volt, amikor behívták a vezetőséghez. Elmondása szerint az egész helyzet annyira váratlan volt, hogy percekig fel sem fogta, mi történik körülötte.
„Ott ültem, és egyszerűen nem akartam elhinni. Arra gondoltam, hogy ez nem lehet az a pillanat, amikor véget ér minden” — mondta.
A nézők által kedvelt, karizmatikus és sokak szerint kifejezetten szexi riporter arról beszélt, hogy a megbeszélésen alig tudott megszólalni.
Egy mondat, ami mindent elmondott
A találkozón végül egyetlen dolgot mondott a főnökeinek.
Ellina Abovian a vezetőire nézett, és azt mondta: nehéz megértenie, hogy pont őt választották a leépítésnél, miközben egyedül neveli két gyermekét.
A riporter hangsúlyozta, hogy nem akarta mások helyzetét kisebbíteni, de számára különösen fájdalmas volt a döntés.
A kirúgás ráadásul a lehető legrosszabbkor érkezett: mindössze egy nappal a születésnapja előtt.
Egy teljesen átlagos napból lett sokk
A nap egyébként teljesen hétköznapinak indult. A riporter éppen a Los Angeles-i repülőtéren dolgozott egy riporton, amikor feltűnt neki, hogy nem a megszokott operatőrrel dolgozik.
Helyette az a kolléga érkezett, akivel még a karrierje elején, San Diegóban dolgozott együtt. Abovian szerint furcsa, már-már sorsszerű pillanat volt, mintha egy kör bezárult volna.
Nem sokkal később hívást kapott a főnökétől, hogy beszélni szeretne vele — ekkor derült ki, hogy elbocsátják.
A múlt sebei is felszakadtak
„Gyerekként azt láttam, hogy egyetlen fizetés választ el attól, hogy minden eltűnjön. Amikor most én vagyok a szülő, és velem történik ilyesmi, az nagyon erős érzéseket hoz elő” — mondta.
Új fejezet kezdődhet
Ellina Abovian azonban nem akar a múlton rágódni. A szexi televíziós riporter szerint a podcastja segített feldolgozni a történteket, és úgy érzi, hogy új lehetőségek várhatnak rá.
Abban biztos, hogy a jövőben is a nyilvánosság előtt szeretne dolgozni.
„Bármi történjen is, tudom, hogy mindig olyan munkám lesz, ahol emberekkel kommunikálhatok. Ebben érzem magam igazán otthon” — mondta.
A riporter szerint most még több energiát fog a podcastjába fektetni, és bízik abban, hogy a története végül egy új, még izgalmasabb karrier kezdetét jelenti.
