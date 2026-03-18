Ez már a gépek lázadása? Elszabadult a robot és hatalmas pánik tört ki

Rémisztő jelenet játszódott le egy kaliforniai étteremben, amikor egy táncoló humanoid robot váratlanul elszabadult a vendégek közelében. A San Joséban található Haidilao hotpot étteremben a gép eredetileg műsort adott, karlengetéssel és csípőrázással szórakoztatta a közönséget, ám a helyzet hirtelen ijesztő fordulatot vett. Az elszabadult robotról videó is készült – számolt be a Daily Mail.

Elszabadult robot tombolt egy étteremben Fotó: Youtube/ South China Morning Post

A robot egyszer csak nagy erővel rácsapott egy asztalra, amitől evőpálcikák és sárga szósz repült szét az étteremben. A vendégek döbbenten figyelték a jelenetet, miközben az alkalmazottak azonnal közbeléptek, hogy megállítsák a gépet.

A felvételeken az látszik, hogy a humanoid a dulakodás közben is tovább mozgott, ezért végül három dolgozó próbálta megfékezni, és elvonszolni a vendégektől. A meghibásodott robotról készült videó gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan viccesnek nevezték a jelenetet, mások viszont komoly kérdéseket vetettek fel a biztonságról és arról, miért nincs minden ilyen gépen azonnali vészleállító.

Olyan, mintha egy horrorfilmből mászott volna elő ez a robot

Az utóbbi években számos olyan robotikai eszköz jelent meg, amelynek célja az emberi mozgás segítése, terhek cipelése esetén a fizikai terhelés csökkentése. Az exoskeletonok lehetővé teszik, hogy az emberek hosszú lépcsősorokat másszanak meg kifulladás nélkül, de a gyári dolgozókat is segíthetik a nehéz tárgyak emelésében.