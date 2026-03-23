Öt év után került elő az eltűnt kiscica – videón a megható találkozás

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Öt év után került elő egy eltűnt macska az Egyesült Államokban, és a találkozás még a menhely dolgozóit is meghatotta. Az eltűnt kiscica története azért is különleges, mert a család szinte már lemondott róla, végül mégis hazatalált hozzájuk a kedvencük.
Az eset Maryland államban, Hickory térségében kezdődött még 2021 szeptemberében, amikor Artemis, a benti-kinti élethez szokott macska nyomtalanul eltűnt az otthonából. Az eltűnt kiscica gazdái, Melissa és Brooke Garci hosszú ideig keresték az állatot, szórólapokat osztottak, a környéken érdeklődtek, de éveken át semmilyen nyom nem vezetett hozzá.

Már mindenki lemondott róla, aztán csoda történt az eltűnt cicával
Fotó: FOX 5 Washington DC / YouTube / Képkivágás

Öt évig semmit sem tudtak az eltűnt kiscicáról

A család mindent megpróbált, hogy megtalálja a szeretett cicát, de az eltűnés után hosszú ideig nem érkezett semmilyen hír Artemisről. A gazdák végül kénytelenek voltak együtt élni a bizonytalansággal, miközben reménykedtek benne, hogy egy nap talán mégis előkerül a kedvencük.

A fordulat egészen váratlanul jött: 

a macskát évekkel később egy befejezetlen pincében találták meg, több mint 11 kilométerre az otthonától. 

Miután a Harford megyei állatvédő szervezethez került, leolvasták a mikrochipjét, amely azonnal elvezette a dolgozókat a családhoz.

Öt év után találták meg Artemist, az eltűnt kiscicát Marylandben
Fotó: Humane Society of Harford County

Megható találkozás

A menhely dolgozói szerint Artemis azonnal felismerte a gazdáit, odament hozzájuk, dörgölőzött, majd az ölükbe ült. A család számára ez egyszerre volt hihetetlen és megható pillanat – számolt be az esetről a New York Post.

