Öt év után került elő az eltűnt kiscica – videón a megható találkozás

Az eset Maryland államban, Hickory térségében kezdődött még 2021 szeptemberében, amikor Artemis, a benti-kinti élethez szokott macska nyomtalanul eltűnt az otthonából. Az eltűnt kiscica gazdái, Melissa és Brooke Garci hosszú ideig keresték az állatot, szórólapokat osztottak, a környéken érdeklődtek, de éveken át semmilyen nyom nem vezetett hozzá.

Már mindenki lemondott róla, aztán csoda történt az eltűnt cicával

Fotó: FOX 5 Washington DC / YouTube / Képkivágás

Öt évig semmit sem tudtak az eltűnt kiscicáról

A család mindent megpróbált, hogy megtalálja a szeretett cicát, de az eltűnés után hosszú ideig nem érkezett semmilyen hír Artemisről. A gazdák végül kénytelenek voltak együtt élni a bizonytalansággal, miközben reménykedtek benne, hogy egy nap talán mégis előkerül a kedvencük.

A fordulat egészen váratlanul jött:

a macskát évekkel később egy befejezetlen pincében találták meg, több mint 11 kilométerre az otthonától.

Miután a Harford megyei állatvédő szervezethez került, leolvasták a mikrochipjét, amely azonnal elvezette a dolgozókat a családhoz.

Fotó: Humane Society of Harford County

Megható találkozás

A menhely dolgozói szerint Artemis azonnal felismerte a gazdáit, odament hozzájuk, dörgölőzött, majd az ölükbe ült. A család számára ez egyszerre volt hihetetlen és megható pillanat – számolt be az esetről a New York Post.

