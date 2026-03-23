Öt év után került elő az eltűnt kiscica – videón a megható találkozás

Az eset Maryland államban, Hickory térségében kezdődött még 2021 szeptemberében, amikor Artemis, a benti-kinti élethez szokott macska nyomtalanul eltűnt az otthonából. Az eltűnt kiscica gazdái, Melissa és Brooke Garci hosszú ideig keresték az állatot, szórólapokat osztottak, a környéken érdeklődtek, de éveken át semmilyen nyom nem vezetett hozzá.
Öt évig semmit sem tudtak az eltűnt kiscicáról
A család mindent megpróbált, hogy megtalálja a szeretett cicát, de az eltűnés után hosszú ideig nem érkezett semmilyen hír Artemisről. A gazdák végül kénytelenek voltak együtt élni a bizonytalansággal, miközben reménykedtek benne, hogy egy nap talán mégis előkerül a kedvencük.
A fordulat egészen váratlanul jött:
a macskát évekkel később egy befejezetlen pincében találták meg, több mint 11 kilométerre az otthonától.
Miután a Harford megyei állatvédő szervezethez került, leolvasták a mikrochipjét, amely azonnal elvezette a dolgozókat a családhoz.
Megható találkozás
A menhely dolgozói szerint Artemis azonnal felismerte a gazdáit, odament hozzájuk, dörgölőzött, majd az ölükbe ült. A család számára ez egyszerre volt hihetetlen és megható pillanat – számolt be az esetről a New York Post.
