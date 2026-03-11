Döbbenetes fordulat: hat év után megtalálták az eltűnt kislányt – így néz ki most

Hírlevél
Egy régi ügy váratlan fordulatot vett, amikor a hatóságok új nyomra bukkantak. Az eltűnt kislányt több év után találták meg egy másik államban, ahol álnevet használva járt iskolába.
Egy 2020-ban elrabolt 11 éves kaliforniai gyereket az ország másik végén, Észak-Karolinában találtak meg. Az eltűnt kislány álnevet használva járt iskolába, miközben a hatóságok folyamatosan keresték. A Washington megyei hatóságok közlése szerint a lányt védelmi felügyelet alá helyezték.  – írja a New York Post.

Évekkel később találta meg a rendőrség az eltűnt kislányt
Évekkel később találta meg a rendőrség az eltűnt kislányt 
Fotó: X/@nypost

Több év után találták meg az eltűnt kislányt

A lányt 2020. június 2-án rabolták el Kaliforniában, a Los Angeles Megyei Seriff Hivatal, valamint a Gyermek- és Családvédelmi Szolgálat értesítette az észak-karolinai rendőrséget, hogy a gyermek az államban lehet. 

Az ilyen régi ügyek esetében ritka a pozitív kimenetel, de kemény munkával, elkötelezettséggel és együttműködéssel megtörténhet

– közölte a Washington megyei seriff hivatal. A hatóságok további részleteket nem közöltek, mivel a lány kiskorú.

