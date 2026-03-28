24 év után került elő az eltűnt nő – döbbenetes, hol találták meg

A 63 éves Michele Hundley Smith egy észak-karolinai bíróságon jelent meg egy még 2001-ből származó ittas vezetési ügy miatt. A tárgyalás után azonban sokkal fontosabb esemény következett: az eltűnt nő a bíróság épülete előtt könnyek között ölelte meg lányát, Amanda Hundley-t, akit 24 éve nem látott – írja a Fox News.

Évtizedeken át hiába keresték az eltűnt nőt

A beszámolók szerint Smith először fel sem ismerte a lányát, majd meghatódva szólította meg. A két nő az eltűnés óta most találkozott először, ami mindkettőjük számára megható pillanatokat hozott.

Smith 2001 decemberében tűnt el, miután elhagyta otthonát, hogy karácsonyi bevásárlásra induljon, három gyermekét hátrahagyva. Nem tért vissza, férje később eltűntként jelentette be, az ügy pedig hosszú éveken át megoldatlan maradt.

A hatóságok évtizedeken keresztül keresték a nőt, de minden erőfeszítés ellenére sem találták meg. Végül idén februárban, új információk alapján bukkantak a nyomára Észak-Karolinában, ahol kiderült, hogy életben van.

A nő a nyomozóknak azt mondta, saját akaratából hagyta el a családját, és döntését „családi problémákkal” indokolta. A hatóságok hangsúlyozták, hogy bűncselekményre utaló jel nem merült fel az ügyben.

Beszámolók szerint Smith egy lakókocsiban élt egy vidéki közösségben, ahol a szomszédok úgy tudták, régóta ott tartózkodik, de visszahúzódó életet él. A mostani bírósági megjelenés oka egy régi ügy volt: 2001 novemberében ittas vezetés miatt idézték be, ám akkor nem jelent meg a tárgyaláson.

A nőt 2026 februárjában vették őrizetbe, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, a következő tárgyalását pedig áprilisra tűzték ki. Időközben azt is jelezte, hogy szeretné rendezni kapcsolatát családjával, és lánya már megbocsátott neki.

Életjelet adott magáról a Zanzibáron eltűnt magyar nő

A rendőrség és a család megkönnyebbülésére megkerült a siklósi Felföldi Ágota, akinek nyoma veszett a Zanzibáron. Az eltűntnek hitt nő Facebook-oldalán nyugtatta meg ismerőseit.

Rejtély a vadonban: két éve eltűnt nő mobilját találták meg

Újra reflektorfénybe került egy eltűnt belga nő ügye, miután váratlan bizonyíték került elő Tasmániában.