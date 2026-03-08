Magyarázat nélkül: az eltűnt repülőgép tragédiája, amely sokkolta a világot

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy a Malaysia Airlines MH370-es járata 239 emberrel a fedélzetén eltűnt Kuala Lumpur és Peking között. Az eltűnt repülőgép története a világ egyik legnagyobb repülési rejtélyévé vált, amely mindmáig nyugtalanítja az utasok családjait és a repülés iránt érdeklődőket. Bár a kutatások során a legmodernebb tengeri és műholdas technológiát vetették be, a repülőgép roncsai még mindig nem kerültek elő.

Az eltűnt repülőgép rejtélyét több mint tíz év alatt sem sikerült megoldani – Fotó: Unsplash

Eltűnt repülőgép: mi történt március 8-án?

2014. március 8-án az MH370 felszállt Kuala Lumpurból. Kevesebb mint egy órával később a gép elvesztette a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással, és radaradatok szerint eltért az eredeti útvonalától. Az utolsó kommunikáció során a pilóta vagy a másodpilóta azt mondta:

Jó éjszakát, Malajzia 370.

Pár perccel később a gép transzpondere leállt, nyomai az Indiai-óceán déli részén vesztek el.

Hogyan zajlott a keresés az eltűnt maláj repülőgép után?

Az MH370 eltűnése óta több jelentős kutatás indult:

2014–2017: Többnemzetiségű keresés, 60 hajóval és 50 repülőgéppel, 26 országból.

2015–2016: Törmelékek felbukkanása az óceánpartokon, köztük szárnylapok Reunion szigetén.

2018: Az Ocean Infinity három hónapos expedíciója „nincs találat, nincs díj” alapon.

2026: Új 55 napos keresés az Indiai-óceánban, a roncsok felkutatására.

Bár a víz alatti keresések eddig nem vezettek eredményre, a partokra sodródó törmelékdarabok reményt adnak a családoknak a lezárásra.

Kik voltak a gép fedélzetén?

A 12 fős személyzet mind malajziai volt, élén Zaharie Ahmed Shah kapitánnyal és Fariq Abdul Hamid másodpilótával. A 227 utas között 153 kínai és 38 malajziai állampolgár volt, valamint hét gyermek. Más utasok érkeztek Iránból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Indonéziából, Ausztráliából, Indiából, Franciaországból és több más országból. Két iráni férfi hamis útlevéllel utazott, de terrorszervezeti kapcsolatok nélkül – derül ki a BBC cikkéből.

Miért marad az MH370 eltűnése az egyik legnagyobb repülési rejtély?

Az eltűnt repülőgép ügyét számos összeesküvés-elmélet övezi, például hogy a gépet szándékosan eltérítették, vagy hogy a pilóta szándékosan vezette a gépet a földbe. A 2018-as vizsgálat szerint a repülőgép irányító rendszere valószínűleg szándékosan lett manipulálva, de az okok nem derültek ki. A nyomozók hangsúlyozzák: a végleges választ csak a roncsok megtalálása adhatja meg, így az MH370 továbbra is a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye marad.