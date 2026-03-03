Vállig a halál torkában – csak perceken múlt egy férfi élete

A férfit még február 14-én látta utoljára az apja, majd napokkal később az autóját is elhagyatva találták meg. A riasztást követően a Putnam megyei seriffiroda felvette a kapcsolatot a jacksonville-iekkel, miután a levegőből indított keresés semmilyen eredményt nem hozott. Kiderült: a férfi egy közelmúltbeli szakítás miatt súlyos lelki válságba került, ezért hivatalosan is eltűnt személyként kezelték az ügyét, számolt be a Foxweather.

Az eltűnt személy a futóhomok rabja lett, hatalmas erőfeszítések árán tudták csak kimenteni – Fotó: Putnam County Sheriff's Office

Szinte beleolvadt a talajba az eltűnt személy

A megdöbbentő fordulat szerdán jött: a férfit egy földkitermelés után visszamaradt gödör közelében találták meg, vállig elsüllyedve a sárban. Annyira mélyre süllyedt, hogy a környező fű szintje alá került, gyakorlatilag teljesen beleolvadt a környezetbe.

Egy ott dolgozó alkalmazott észrevette és beszélni is tudott vele, de a talaj annyira instabil volt, hogy nem tudta megközelíteni.

A kiérkező tűzoltók és mentők először kötelekkel próbálták kihúzni a férfit – sikertelenül. A futóhomok minden mozdulatra egyre jobban fogva tartotta. Ekkor drámai döntés született: létrákat, hordágyakat és raklapokat hoztak, hogy stabil munkafelületet alakítsanak ki a veszélyes terepen. A mentők centiről centire haladtak, mert ha túl gyorsan mozognak, ők maguk is elsüllyedhettek volna. A feszült mentés végül este fél kilenc körül ért véget: a férfit sikerült kiszabadítani, majd mentőhelikopterrel egy traumaközpontba szállították. Állapota kritikus volt.

Nem emelnek vádat

A hatóságok közölték: mentális állapota miatt nem indítanak eljárást ellene. A seriffhivatal a közösségi oldalán azt írta, remélik, hogy a férfi fizikailag és lelkileg is felépül a megpróbáltatásból. A férfi neve korábban már ismert volt a rendőrség előtt egy 2023-as birtokháborítási ügy miatt.

Zöld csík fut át a sivatagon, itt a rejtély megoldása – képek

Hogy lehet autóutat építeni egy sivatagba anélkül, hogy a homok állandóan betemesse? A kínai Takla-Makán sivatagban növényekkel oldották meg a feladatot.

27 éve eltűnt magyar nő maradványait találhatták meg – nem fogja elhinni, hogy hol

Huszonhét éve eltűnt nő ügyében kezdtek helyszíni kutatást a hatóságok Pest vármegyében. A gyanú szerint egy holttest kerülhet elő egy ceglédberceli családi ház kertjéből, ahol rendőrök és kutató-mentők dolgoznak.