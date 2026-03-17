Egy erdő mélyén találtak rá egy titokzatos elveszett város nyomaira

A kutatók egy középkori város maradványait találták meg a lengyelországi Sławoborze közelében, egy erdős területen. Az elveszett város – amelyet Stolzenberg néven említenek a történeti források – a középkorban a Pomeránia és Neumark határvidékén jött létre. A régészek hatalmas földsáncokat, mély vizesárkot és egy szabályos piactér köré szervezett településszerkezet nyomait azonosították, ami arra utal, hogy egy jól megtervezett középkori város állhatott itt - tájékoztat a New York Post.

Az elveszett város maradványait egy lengyel erdő mélyén találták meg - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan találták meg az elveszett középkori várost Lengyelországban?

A kutatók történelmi források és régi térképek segítségével kezdték keresni a települést. Először a mai Sławoborze területén próbálták megtalálni a középkori város maradványait, de ott nem találtak egyértelmű bizonyítékokat. A fordulat akkor következett be, amikor egy közeli erdőben hatalmas földsáncokra és egy körülbelül 5,5 méter mély vizesárokra bukkantak. A geofizikai vizsgálatok – például mágneses mérések – később kimutatták az egykori épületek nyomait, amelyek egy négyszögletes piactér köré rendeződtek. Ez a szerkezet tipikus a német jog alapján alapított középkori városoknál.

Milyen volt a középkori város?

A kutatások szerint Stolzenberg egy gondosan megtervezett középkori település lehetett. A város központjában egy téglalap alakú piactér állt, amely körül lakó- és kereskedelmi épületek helyezkedtek el.

A piactérről utcák vezettek a városkapuk felé, amelyeket védelmi rendszer – sáncok és vizesárok – vett körül. A régészek szerint a település tervezett területének egy része soha nem épült be teljesen, ami arra utalhat, hogy a város viszonylag korán hanyatlásnak indult.

Archaeologists uncover lost medieval city that vanished without a trace: 'True time capsule' https://t.co/Bo28wSRWHP pic.twitter.com/uMg3LrBFeT — New York Post (@nypost) March 16, 2026

Milyen régészeti leleteket találtak az elveszett város területén?

A kutatók és fémkeresős szakemberek több mint 400 tárgyi leletet találtak a területen. Ezek között bronzkori tárgyak is előkerültek, de a legfontosabbak a középkorból származó leletek.

A régészek ezüstpénzeket, övvereteket és ruhakapcsokat találtak, amelyek a középkori polgári viselethez tartoztak. Emellett különböző használati tárgyak – például kések és vas lakatok – is előkerültek. A kutatás során ágyúgránátok töredékei és ólom puskagolyók is napvilágra kerültek, amelyeket a történészek egy 1761-ben, a hétéves háború idején zajló orosz–porosz csatához kötnek.

A feltárt tárgyak alapján a kutatók képet kaphatnak az egykori lakók mindennapi életéről. A pénzérmék és ruhadíszek arra utalnak, hogy a település lakói kereskedelemmel és kézművességgel is foglalkozhattak. A használati tárgyak azt mutatják, hogy a városban aktív gazdasági élet zajlott. A jövőben bioarcheológiai vizsgálatok segíthetnek feltárni a lakók egészségi állapotát és étrendjét is.

A kutatók egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a város eltűnését. Az azonban valószínű, hogy több tényező is szerepet játszott. A középkorban nem volt ritka, hogy egy települést új helyre költöztettek – például a kereskedelmi útvonalak változása, árvízveszély vagy gazdasági okok miatt. A leletek alapján a település valószínűleg már a 14–15. században hanyatlásnak indult, és a 16. századra teljesen eltűnhetett. A kutatók szerint a helyszín valódi időkapszula, amely még számos titkot rejthet a középkori városok történetéről.