Gyomorforgató dolog bukkant elő a földből – ez egy emberi kéz!?

A kéz alakú zöldség egy dél-kínai farmon, Guangdong tartományban került elő, és szinte azonnal felrobbantotta a közösségi médiát. A különös gyökérzöldség — amely leginkább egy emberi kézre hasonlít, még „körmökkel” is — rengeteg embert sokkolt, és pillanatok alatt vírusként kezdett terjedni az interneten – írja a DailyStar.

A kéz alakú zöldség első pillantásra bárkit megijeszthet Fotó: LAURENCE MOUTON / AltoPress

Kéz alakú zöldség – ezért néz ki így

A különös formájú jamgyökér híre villámgyorsan elterjedt, és rövid időn belül kíváncsi látogatók tömege jelent meg a farm környékén. Sokan csak azért utaztak oda, hogy élőben is megnézzék a furcsa kinézetű növényt, amely már a képeken is hátborzongatónak tűnt.

A kéz alakú zöldség megjelenése mögött nincs semmi misztikum, a jelenség teljesen természetes. A gyökérzöldségek a föld alatt növekednek, és fejlődésük során folyamatosan alkalmazkodniuk kell a környezetükhöz. Ha kemény talajba, kövekbe vagy más akadályokba ütköznek, akkor több irányba kezdenek elágazni.

Ennek következtében alakulhat ki olyan forma, amely kísértetiesen emlékeztet egy emberi kézre. Az ujjszerű kinövések és a szokatlan arányok együtt olyan hatást keltenek, mintha egy valódi testrész került volna elő a földből.

A gazda elmondása szerint több ajánlatot is kapott a zöldségre – egyesek közel 8000 jüant, azaz nagyjából 900 fontot (kb. 400 ezer forintot) is fizettek volna érte. Ő azonban egyelőre nem adta el.

