Összeomlott az emeletes ágy, kis híján halálra zúzott egy gyereket – videón a sokkoló pillanat

Sokkoló videó terjed a TikTokon egy texasi család otthonából, ahol egy emeletes ágy összeomlása kis híján súlyos tragédiához vezetett. A felvételen az látható, hogy a felső ágy váratlanul megadja magát, a rajta fekvő kislány pedig lezuhan, miközben a fémváz és a szerkezet elemei az alatta lévő kisfiúra zuhannak – írja a Fox News.

Összeomlott az emeletes ágy, majdnem meghalt egy gyerek Fotó: Fox News

Összeomlott az emeletes ágy, majdnem meghalt egy gyerek

A jelenet különösen megrázó, mert a lefelé billenő felső ágy kis híján felnyársalja a gyereket. A videó ugyanakkor egy egészen döbbenetes pillanatot is megörökít: a kislány szinte azonnal reagál, és saját esése helyett rögtön az öccséhez fordul. Megkérdezi, hogy jól van-e, majd kétségbeesetten próbálja lehúzni róla a matracot, hogy kiszabadítsa.

Néhány másodperccel később már az anyjának kiabál, majd a nagymama rohan be a szobába, hogy segítsen a kisfiún.

A szobában egy harmadik gyerek is aludt egy kiságyban, őt a hatalmas csattanás ébresztette fel.

A bunk bed collapsed while two siblings were sleeping. The child on the lower bunk was trapped under the mattress and metal frame. pic.twitter.com/02OGWiToRJ — NOVA (@NOVA360X) February 27, 2026

A videó futótűzként terjedt a közösségi médiában: több mint 82 millió megtekintést, ötmillió kedvelést, több tízezer kommentet és százezres nagyságrendű mentést ért el. A kommentelők szinte egy emberként a nővér lélekjelenlétét méltatták, aki egyetlen pillanat alatt a testvére védelmére kelt.

