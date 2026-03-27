Emily Ratajkowski ledobta a gátlásokat – dögös miniruhában robbantott

Emily Ratajkowski egy testhez simuló nude miniruhában jelent meg egy Los Angeles-i eseményen, ahol a Gucci új táskakollekciójának arca lett. A modell megjelenése azonnal reflektorfénybe került, miközben a luxusmárkával való együttműködése is komoly figyelmet kapott - tájékoztat a The Sun.

Emily Ratajkowski miniruhában hódította meg a Gucci eseményt - Fotó: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen ruhát viselt Emily Ratajkowski a Gucci eseményen?

Emily Ratajkowski egy nude árnyalatú, testhez simuló miniruhát viselt, amely kiemelte alakját. A letisztult, mégis feltűnő szett tökéletesen illeszkedett a Gucci elegáns, modern stílusához, és azonnal a figyelem középpontjába helyezte a modellt.

Miért lett Emily Ratajkowski a Gucci táskák arca?

A modell világszintű ismertsége, egyedi stílusa és erős közösségi jelenléte miatt ideális választás volt a Gucci számára. Emily Ratajkowski nemcsak divatikonként, hanem trendformáló személyiségként is hozzájárul a márka imázsához.

Emily Ratajkowski elárulta, hogy a saját táskája messze nem olyan elegáns, mint amit a kampányokban látni lehet. Elmondása szerint gyakran tele van fia, Sylvester játékával és ételeivel, ami számára sokszor meglepetéseket is tartogat.

Milyen tárgyakat tart Emily Ratajkowski a táskájában?

A modell humorosan mesélt arról, hogy a táskájában gyakran talál játékokat, például kis buszokat, sőt köveket is, amelyeket fia gyűjt. Előfordult, hogy így utazott el Európába is, több „különleges” szuvenírrel a táskájában.