Emily Ratajkowski ledobta a gátlásokat – dögös miniruhában robbantott

Emily Ratajkowski egy testhez simuló nude miniruhában jelent meg egy Los Angeles-i eseményen, ahol a Gucci új táskakollekciójának arca lett. A modell megjelenése azonnal reflektorfénybe került, miközben a luxusmárkával való együttműködése is komoly figyelmet kapott - tájékoztat a The Sun.
Milyen ruhát viselt Emily Ratajkowski a Gucci eseményen?
Emily Ratajkowski egy nude árnyalatú, testhez simuló miniruhát viselt, amely kiemelte alakját. A letisztult, mégis feltűnő szett tökéletesen illeszkedett a Gucci elegáns, modern stílusához, és azonnal a figyelem középpontjába helyezte a modellt.
Miért lett Emily Ratajkowski a Gucci táskák arca?
A modell világszintű ismertsége, egyedi stílusa és erős közösségi jelenléte miatt ideális választás volt a Gucci számára. Emily Ratajkowski nemcsak divatikonként, hanem trendformáló személyiségként is hozzájárul a márka imázsához.
Emily Ratajkowski elárulta, hogy a saját táskája messze nem olyan elegáns, mint amit a kampányokban látni lehet. Elmondása szerint gyakran tele van fia, Sylvester játékával és ételeivel, ami számára sokszor meglepetéseket is tartogat.
Milyen tárgyakat tart Emily Ratajkowski a táskájában?
A modell humorosan mesélt arról, hogy a táskájában gyakran talál játékokat, például kis buszokat, sőt köveket is, amelyeket fia gyűjt. Előfordult, hogy így utazott el Európába is, több „különleges” szuvenírrel a táskájában.
